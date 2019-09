Megújult az alsópáhoki iskola épülete

Megújult épületben kezdhetik a tanévet az alsópáhoki gyerekek. Befejeződött az iskola és a tornaterem energetikai felújítása. A projektzáró eseményt szombaton, a tanévnyitó ünnepség előtt tartották

Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán 58 millió forint támogatást nyert el a Dr. Szántó Imre Általános Iskola és tornaterem energetikai felújítására. A most befejeződött fejlesztés révén a régi épületrész (zsibongó) teljesen megújult – mind a homlokzat, mind a belső terek. A külső falakra 15 centiméteres hőszigetelés került, az épület új színezést kapott. Új nyílászárókat is beépíttek. A belső terekben 25 centiméteres vastagságban kicserélték a padlószerkezetet, a padozatot vízszigeteléssel látták el. Az eddigi radiátoros fűtésrendszert energiatakarékos padlófűtés váltotta fel.

A belső burkolatok is megújultak és az álmennyezet kiépítésével a világításrendszer is korszerűsödött: LED-es lámpatesteket építettek be. Az 1920-ban épült iskolarész felújítása eredményeként meleg és barátságos tér fogadja a gyermekeket. A tornaterem nagy, kopolit rendszerű üvegfelületeit korszerű, új nyílászárókra cserélték. Mindkét épületben mostantól akadálymentes WC és zuhanyzó segíti az arra rászorulókat.

Az épület fűtési rendszere is megújult: kiváltották a gázkazánokat. Mostantól a megújuló energiára épülő új, három egységből álló levegő-hőszivattyúkazán biztosítja a fűtésellátást, mely energiatakarékossága révén jelentős költségmegtakarítást fog eredményezni.

Az önkormányzat a pályázati támogatáson felül 21,5 millió forint saját erőt biztosított a beruházás megvalósításához. Ezen összeg ráfordításával napelemes rendszert építettek ki és melegítőkonyhát alakítanak ki.

Az átadóünnepségen Manninger Jenő országgyűlési képviselő, miniszteri biztos mondott méltató beszédet, majd dr. Varga Andrea, a Keszthelyi Járási Hivatal vezetője osztotta meg ünnepi gondolatait. Czigány Sándor polgármester beszédében beszámolt a településen megvalósult fejlesztésekről és jövőbeni tervekről, s átadta az épületet, melyet Kovács János kanonok szentelt fel, Péntekné Vizkelety Márta református lelkipásztor megáldott.

A diákok műsora után a meghívott vendégek közösen átvágták a felújított épületrész előtt kifeszített nemzetiszín szalagot.