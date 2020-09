Megújult a vezetés a zalai nyugdíjas szervezetnél

Megújította megyei vezetését a szépkorúakat tömörítő országos szövetség zalai szervezete a csütörtökön a Keresztury VMK-ban tartott tisztújító klubvezetői értekezletén.

A Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége zalai szervezete 35 egyesületet és klubot tömörít. A megyei elnökség négyéves mandátuma májusában lejárt, de az akkorra tervezett tisztújítást a pandémiás helyzet miatt szeptemberre halasztották, tekintettel arra is, hogy az országos tisztújítás is szeptember 14-én lesz. Az értekezleten 31 egyesület képviselői jelentek meg és az általuk hozott döntésekről az elnöki tisztében újraválasztott dr. Kocsis Gyula számolt be érdeklődésünkre. E szerint a nyolctagú elnökségből hárman kaptak újra bizalmat: dr. Kocsis Gyula mellett Németh István elnökhelyettes és Iványi Ildikó alelnök. Az újak: elnökhelyettesi posztra Vidovicsné Bene Erzsébet (Szív- és Érbeteg Egyesület Zalaegerszeg), valamint alelnökök: Németh Szilveszterné ( Őszirózsa Nyugdíjas Klub, Zalaegerszeg-Botfa), Tóth Károlyné (Olajbányász Nyugdíjas Klub, Lovászi), Király Imre (Zalaegerszegi Nyugdíjasok Táncklubja), Molnár Frigyesné (Kertvárosi Nyugdíjas Klub, Zalaegerszeg). Megválasztották a három országos küldöttet: Király Edit (Korhatártalanok Klubja, Csesztreg), Torma György (Nefelejcs Nyugdíjas Klub, Zalaegerszeg-Landorhegy) és Németh Szilveszterné. Az országos szövetség kulturális bizottságába Koroncz Katalint (Cserszegtomaji Aranykorúak Nyugdíjas Klub), míg sportbizottságába Siklósi Vilmosnét (Egészség Egyesület Életmód Klub, Zalaegerszeg) delegálták.

Dr. Kocsis Gyula arról is beszámolt, hogy döntésük szerint az októberi idősek hónapjára tervezett programjaik közül a zárt térbe tervezettek lényegében elmaradnak, de a szabadban többször is lesz rendezvényük. Az autóipari tesztpályára például október elején terveznek kilátogatni, elfogadva Vigh László miniszteri biztos, országgyűlési képviselő meghívását a létesítmény bemutatására. A Boda László emlékére szervezett gyalogtúrát október 6-án rendezik meg, és nem maradnak el a sportvetélkedők, valamint a haditorna sem, emellett kiveszik részüket a város által szervezett faültetésekből is. Az elnök hozzátette, meghirdetik az amatőr nyugdíjas képzőművészeti alkotók tárlatát, ennek pedig a Móricz Galéria ad helyet október második felében. Végezetül arról számolt be, hogy döntöttek arról, hogy idén is átadják az Idősbarát Polgármester díjat, erre szeptember végéig tehetnek javaslatot a tagok.