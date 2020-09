Megújult a temető belső útja Zalaapátiban

A Magyar Falu Program (MFP) segítségével megújult az apáti temető belső útja, és további fejlesztések is várhatók. A település már számos kisebb beruházásra nyert pénzt az MFP-ből.

Vincze Tibor polgármester azt mondta lapunknak, a program kiváló, hiszen a magyar falvaknak, így Zalaapátinak is sok téren lemaradásai vannak, és ezek most apró lépésenként pótolhatók. Kiemelte, az elbírálásnál az adóerő-képességet is figyelembe veszik, ami számukra kedvező, hiszen Zalaapáti nem ipari, hanem szociális jellegű település, ahol a legnagyobb munkaadó az állami pszichiátriai otthon, ahonnan nem folyik be iparűzési adó.

A különféle kiírások révén Zalaapátiban az elmúlt időszakban megújultak az oktatási-nevelési és az egészségügyi intézmények, de ezek mellett fontosak a kegyeleti helyek is. Most erre nyertek forrást.

Vincze Tibor emlékeztetett, 1924-ig Zalaapáti két település volt: Hosszúfalu és Apáti, így két temetőt örököltek, ezeket rendben tartani komoly felelősség. A hosszúfalusi a kisebb, az apátit pedig már a bencések is használták. Három éve, kisebb pályázati segítséggel, de zömében saját forrásból az előbbit és környezetét megújították, most pedig, az MFP segítségével az apáti temetőn volt a sor. A településvezető emlékeztetett, itt a belső utak rossz állapotban voltak, s a felújítás jogos igénye volt a helybélieknek.

– Ebből a mintegy 5 millió forintból szilárd burkolattal látták el a fősétányt, ami a székelykaputól a ravatalozóig vezet – mutatta a helyszínen a polgármester. – Ám ha már itt volt a kivitelező s itt voltak a munkagépek, akkor rendbe tettük az út folytatását is a hátsó kapuig.

Az előbbi aszfalt-, az utóbbi kavicsos burkolatot kapott. A munkákhoz négymillió forintos önerőt biztosított az önkormányzat.

– A szokások úgy hozták – folytatta Vince Tibor –, hogy most már a hátsó bejárat a forgalmasabb, és sajnos, akik ott jöttek be, azok majdnem a síroknál álltak meg, még a szertartások idején is. Ez kellemetlen volt, ezért is vállaltuk, hogy saját forrásból a kapun kívül 30 parkolóhelyet alakítunk ki. Ennek költségét beterveztük az idei költségvetésbe, készültük rá, bár meg kellett emelni az összeget.

Most, az MFP-hez pályázva, az apáti temető ravatalozójának felújítását tervezik: vizesblokkot szeretnének kialakítani, illetve egy fedett részt, ami a gyászoló hozzátartozókat megvédi a nyári kánikulától és az őszi-téli esőktől, havazásoktól.