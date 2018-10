Megújult a nemesapáti általános iskola tornaterme

Megújult a Csertán Sándor Általános Iskola Nemesapáti Tagintézményének tornaterme. Közel 10 milliós beruházás eredményét avatták fel pénteken.

A megszépült tornateremben zajló ünnepségen Szabó Katalin intézményvezető köszöntötte a vendégeket, majd a felsősök flashmobja aratott sikert. Ezt követően Gáspár Zoltánné polgármester elevenítette fel az előzményeket. A nagyméretű tornaterem építését a rendszerváltás után határozta el a település, ami akkoriban nagyon bátor vállalásnak tűnt. A polgármester kiemelte a korabeli faluvezetés eltökéltségét és lendületét, amivel végigvitték a másfél éves építkezést, s végül, 25 évvel ezelőtt, 1993 őszén átadhatták a tornatermet. Kevés kistelepülés mondhatott magáénak ilyen létesítményt. Éltek is az általa nyújtott lehetőséggel, mégpedig olyan intenzíven, hogy a terem alaposan elhasználódott. 2017-ben pályáztak a felújítására, de nem sikerült nyerni. A múlt év végén azonban új döntés született: a forráshiány miatt elutasított pályázók mégis hozzájuthattak a pénzhez. Az önkormányzat 7,7 millió forintot nyert, amit kiegészítettek 1,36 millióval, és ezzel forrással már nekifoghattak a feladatnak.

A munkálatokat a nyári szünetre időzítették, így a diákoknak nem kellett nélkülözniük a termet. A felújítás keretében kicserélték a teljes padlózatot, s a negyedszázados világítótesteket is energiatakarékos berendezések vál­tották fel. Emellett térelválasztó függönyt is felszereltek, ami a terem osztott használatát teszi lehetővé.

A szalagátvágásra Manninger Jenő országgyűlési képviselőt és Kajári Attilát, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatóját kérték fel.

Manninger Jenő köszöntőjében kiemelte, különösen örvendetes, hogy elég diák is jut a tornaterembe, ez biztos jele a település fejlődésének. A korszerű tornaterem az egész falunak öröm, hiszen egyéb rendezvényekhez is helyszínül szolgál. Kajári Attila megköszönte az önkormányzat kitartó közreműködését, s azt kívánta, a csarnok töltse be megálmodott funkcióját.

Szavai után néptánc- és sportbemutatókkal, versenyekkel folytatódott a program.