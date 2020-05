Megújul a malom is – A falumúzeumban 150 millió forintos fejlesztés indult

A Falumúzeum fejújítási-fejlesztési munkálatait sajtóbejárás keretében mutatták be csütörtökön.

Mint ismeretes, 2015 óta zajlik a skanzen felújításának tervezése. Az eredeti elképzelések szerint a fennállás 50. évfordulójára (2018) készült volna el Magyarország legelsők között számon tartott falumúzeumának, a 19–20. századi göcseji paraszti építészetet, gazdálkodást, életmódot bemutató, Szentmihályi Imre egykori múzeumi vezető gyűjtőmunkája révén létrejött skanzennek a felújítása, átalakítása. Lapunk beszámolt a 2016-ban indult folyamatról, 2018-ban pedig alapkőletételről adtunk hírt, s arról, hogy 1,7 milliárd forint kormányzati támogatást élvez a projekt, melynek során új fogadóépület, új parkoló épül, a bemutatott házak sora kápolnával, iskolával, egy nemesi kúria házaival bővül. Akkor a 2020-as céldátum fogalmazódott meg.

A csütörtöki sajtóbejáráson Tolvaj Márta önkormányzati főtanácsadó, a projekt menedzsere, Bali Zoltán alpolgármester, Vigh László országgyűlési képviselő és Makovecz Tamás városrészi képviselő – Vadvári Tibor alpolgármester, Kaján Imre, a Göcseji Múzeum igazgatója, dr. Kostyál László múzeumi igazgatóhelyettes és Varju András, a skanzen munkatársa társaságában – arról számolt be, hogy Zalaegerszeg TOP-pályázat keretében 149 991 446 forintot (vissza nem térítendő európai uniós támogatás) nyert a „Falumúzeum fejlesztése komplex kivitelezési munkálataira”. A tájékoztatókban elhangzott, hogy az első ütemen belül is három fázisban megvalósuló felújítás során elsőként a Hencz-malom homlokzati megújítását, a Rámi kápolna másolatának felépítését tűzték célul, a másodikban áthelyezik Szabolcs Péter Király és királynő-szobrát a bejárat mellől, telepítenek egy I. világháborús keresztet a nemrég kialakított temetődomb (finnugor park területe) északi végébe, majd egy pákászkunyhót a Zala-holtág partjára. Áthelyezik a kástut (terménytároló) is. Ezenkívül a bemutathatóságot, interpretációt segítő eszközöket is terveznek beszerezni. Ez a projekt a sajtóközlemény szerint tervezetten 2021. április 30-ig tart. Csütörtökön a résztvevők láthatták, hogy a vízimalom kereke lekerült a helyéről, a malom épületében folyik a felújítómunka.

A sajtóbejárás során Tolvaj Márta jelezte, a felújítás legnagyobb elemei a közbeszerzési eljárás végső fázisában vannak. (Ebben az új fogadóépület, a parkoló, a rendezvénypajta, a kismesterségeket bemutató műhelyek, valamint két MAORT-ház telepítése foglaltatik.)

Lapunk érdeklődésére Balaicz Zoltán polgármester arról tájékoztatott, hogy az említett 1,7 milliárdos támogatást a kormány megítélte, de az nem az önkormányzaton keresztül valósul meg, a pénzt az MNV Zrt. (nemzeti vagyonkezelő) kapta, ők bonyolítják le a projekt nagyobbik, állami részét, a városi TOP-pályázat 150 millió forintos részét pedig az önkormányzat. Ez utóbbi munkálatok zajlanak ezekben a hetekben.