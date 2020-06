Megújul a majorság, valamint a Kiskastély Fenékpusztánál

A hajdan híres Festetics-ménest bemutató tárlat, múzeumpedagógiai foglalkoztató, lóistálló és rendezvénytér, a Festeticsek korát idéző piknik- és főúri szabadidőpark, s a piknikkosárba illő helyi termékeket kínáló kávézó várja majd a vendégeket az egykori fenékpusztai Kiskastélynál és majorságnál.

A Festeticsek fénykorát megidéző fejlesztésekre közel 1,5 milliárd forint pályázati támogatást nyert a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. A romos, de hamarosan újjászülető épületnél tartott sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a nemesi család hajdan itt alakította ki a messze földön híres fenéki ménest. Egyrészt erre épülnek a tervezett fejlesztések.

– Megújul a Kiskastély épülete. Az emeleten, az egykori hercegi szobában múzeumpedagógiai helyiséget, az alsó részen Fenékpusztát bemutató helytörténeti kiállítást alakítunk ki. Vissza fogjuk állítani az egykori istálló eredeti funkcióját, felélesztjük a lovas hagyományokat, a belső térben istálló, középen egy rendezvényeknek is otthont adó multifunkciós tér, elöl büfé lesz. A külső részen piknikparkot fogunk kialakítani. A hajdani borjúistállót is felújítjuk, ennek is ugyanolyan oszlopcsarnoka volt, mint a lovardának, ezeket visszaállítjuk – sorolta Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója.

A helyszín kiemelt attrakciója lesz a menetrendszerűen induló korhű postakocsijárat, mely a Festetics-kastély parkjából indulva a Fenyves allén keresztül érkezik majd Fenékpusztára. A fejlesztések jövő év végére fejeződnek be, de további tervek is vannak a hajdani majorság területének felújítására. A sajtótájékoztatón Manninger Jenő országgyűlési képviselő arról szólt, hogy a Festetics-örökség megőrzése és fejlesztése történelmi, közösségi és turisztikai szempontból is fontos.