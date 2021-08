Megújított utat adtak át a baki szőlőhegyen

A község központjától három kilométerre lévő útszakaszt Farkas Tamás polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő, Bak díszpolgára avatta fel.

Az 1833 négyzetméternyi, mint­egy 650 méter hosszú, megerősített alapú, szilárd burkolattal ellátott szakasz 10 millió forintos pályázati forrásból készült el, ezzel a három hegyhát több dűlőjében gazdálkodó közel kétszáz birtokos közlekedését könnyítette meg a baki önkormányzat. A hegyen századok óta folyik szőlő- és gyümölcstermesztés, amit a hegyháton 1884 óta álló kis kápolna léte is igazol. Farkas Tamás a ceremónián azt is elmondta, az út másik végén Tündérkertet hoztak létre őshonos gyümölcsfáknak. Lapunk kérdésére jelezte, mind többen vásárolnak területet itt, nem csak bakiak, a borturizmus is bontogatja szárnyait, s a tervek között a meglévő villamos hálózat mellé víz- és gázvezeték építése is szerepel. Most fúrt kutak adnak vizet.

Vigh László országgyűlé­si képviselő a Magyar falu program eredményeiről, az or­szág munkaerőhelyzetéről tájékoztatott, és elismeréssel szólt a helyi törekvésekről. Az ünnepség hangulatáról a Baki Pántlika Néptáncegyüttes ifjú táncosai gondoskodtak.