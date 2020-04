Megugrott a fertőzöttek száma Zalában – Balaicz Zoltán közlemény

Hétfő délután adott ki közleményt közösségi oldalán Balaicz Zoltán, melyben beszámol a koronavírussal kapcsolatos friss információkról.

Megugrott a fertőzöttek száma

Egy héttel ezelőtt örömmel számoltam be arról, hogy az önkormányzati egészségügyi alapellátásban és az idősügyi intézményekben elvégzett, a város által megrendelt és finanszírozott mind a 650 koronavírus teszt negatív lett. Sajnos pénteken érkezett az a hír, hogy a volt József Attila iskolában működő idősek otthonában, a demens részlegen az egyik ellátott pozitív eredményt produkált. Az idős személynek múlt héten szombaton még negatív lett a teszteredménye, az intézményből nem mozdult ki (nem is mozdulhatott).

A dolgozók is valamennyien negatív eredményűek lettek, azonban múlt hét szombat óta bármikor megfertőződhettek egy bevásárolóközpontban, egy üzletben, vagy bárhol, és tünetmentes hordozóvá válhattak. A dolgozók minden reggel a munka felvételekor nyilatkozatot töltenek ki, illetve gyors vizsgálaton és lázmérésen esnek át. Valamennyi dolgozó tünetmentes volt, de a vírus sajnos így is megjelenthetett. Az említett idős személynek csütörtökön hőemelkedése volt, majd enyhén köhögött. Az otthon orvosa konzultált a megyei kórházzal, a biztonság kedvéért beszállították vizsgálatra és koronavírus tesztet is végeztek rajta, ami péntekre pozitív lett. Ezután a fenntartó önkormányzat, az intézmény vezetése és a népegészségügyi hatóság gyors és határozott lépéseket tett. A demens részleget izolálták, az idősek nem mozdulhattak ki a szobáikból, a dolgozóknak előírták a teljes védőfelszerelést (overall, arcvédő pajzs, maszk, kesztyű, stb), hétvégén pedig valamennyi ellátotton és dolgozón azonnali PCR tesztet végeztek el. Ennek eredményeként további kilenc idősnek és öt dolgozónak lett pozitív a koronavírus tesztje. A tíz idős kórházban van megfigyelés alatt, állapotuk kielégítő, van köztük több tünetmentes is. Az öt érintett dolgozó otthon van házi karanténban. Egyiküknek hőemelkedése van, másikuk köhög, hárman tünetmentesek. A pozitív tesztet produkáló dolgozók esetében kontakt kutatásra is sor kerül.

A városban nem csak önkormányzati, hanem állami bentlakásos szociális otthon is működik a pózvai városrészben, amely az önkormányzatinál jóval nagyobb. Ott is hasonló folyamat játszódott le, a PCR tesztelés után szintén találtak pozitív eredményű ellátottakat és dolgozókat, őket izolálták, a többi eredmény negatív lett.

A hétvégi intézkedéseket a mai napon értékelte a népegészségügyi hatóság, a megyei kórház, valamint az állami intézményfenntartó és az önkormányzatunk szakemberei, remélhetőleg a gyors beavatkozással sikerült elejét venni további fertőzéseknek, de sajnos a tünetmentes fertőzöttségi állapot és a tesztek pillanatnyi helyzetképe nehézzé teszi a védekezést. Az eredményességhez minden emberre szükségünk van, aki felelősséget érez a közösségért!

További két pozitív teszteredményű zalaegerszegi fertőzöttről tudunk, egyikük egészségügyi dolgozó, de nagyon helyesen és óvatosan eljárva április 3. óta otthon tartózkodik és semmilyen kontaktja nem volt, hamarosan gyógyulttá nyilvánítható. A másikuk pedig egy pedagógus, akinek semmilyen tünete sincs, de önkéntes tesztet végeztetett, házi karanténban várja a gyógyulttá nyilvánítást, kontakt kutatása zajlik.

Az önkormányzatnak is ki kell vennie a részét a járványügyi védekezésből, ezért kezdtük el saját finanszírozás keretében az intézményeink szűrését, tesztelését. A teszt eredménye mindig egy adott pillanatnyi állapotot mutat, hiszen a teszt elvégzése után is bárki megfertőződhet, mint ahogy a fenti eset is mutatja. De ahogy egy héttel ezelőtt bejelentettem, a tesztelést mindenképpen folytatni fogjuk az Integrity Magánklinikával együttműködve. Hamarosan rendelkezésükre áll egy továbbfejlesztett tesztelési eljárás, ezt szeretnénk május 8-9-10-én újra elvégezni az önkormányzat valamennyi egészségügyi dolgozóján és minden idősügyi intézményünk ellátottján és dolgozóján, továbbá a keret kiegészül a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a Városháza, hajléktalan szálló és a családok átmeneti otthona dolgozóival, tehát 650 helyett már 1000 tesztet rendelünk meg.

A pénteki beszámolómban jeleztem, hogy eddig közel 100 millió forintot fordítottunk a járványügyi védekezésre, melynek fedezete az átcsoportosítások mellett az idei programok, rendezvények, fesztiválok keretei voltak. Annak érdekében, hogy minden további kiadásnak is legyen fedezete, valamint az újabb teszteléseket is tudjuk finanszírozni, további forrásokat csoportosítunk át: a decemberi Egerszegi Advent (20 millió Ft), a városi szilveszter (1 millió Ft), újévi köszöntő (1 millió Ft) és tűzijáték (2 millió Ft) költségvetési sorait. Ennek köszönhetően újabb védőfelszereléseket szerezhetünk be és további teszteléseket végezhetünk. Így az idei esztendő vége sem olyan lesz, ahogy azt a mi közösségünkben megszoktuk, sőt egész évben nem lesznek nagy városi programok, de biztos vagyok benne, hogy az egészség mindannyiunknak a legfontosabb és valamennyien megértéssel fogadják ezeket a döntéseket.

Maszkviselés

Újra felhívom a figyelmet a maszk viselésének fontosságára, melynek védekezési előnyeit a csatolt ábra is jól mutatja. A Húsvét előtti rendkívüli intézkedések között már szerepelt a maszkok viselésére vonatkozó rendelkezés, most újra fokozottan erre kérem valamennyi polgárunkat! A számokból látható, hogy nőtt a megyében és a városban is a fertőzöttség. Ráadásul a szakértők szerint most várható a tömegessé válás és a tetőzés, az emelkedő tendencia is erre utal. Ez ellen csak felelősségteljes viselkedéssel lehet harcolni, ezért mindenkinek viselnie kell a maszkot üzletekben, közösségi tereken, tömegközlekedési eszközökön, hogy védjük egymást!

Múlt hét pénteken egyébként végeztünk a lakossági maszkok csomagolásával és postázásával. Az elmúlt hetekben 60 ezer (!) lakossági maszk készült el, ezek steril csomagolása, hajtogatása és borítékolása után a posta dolgozói vitték ki a címekre. Köszönet a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ minden dolgozójának, az önkénteseknek és a postásoknak! Mi volt a küldési sorrend? A címek a lakcímnyilvántartóban szereplő állandó lakcímek szerint lettek nyomtatva, de mivel egyszerre sokan dolgoznak rajta, nem volt benne semmi sorrendiség, csak ahogy a kupacokkal végeztek az önkéntesek. Így lehetett olyan, hogy egyes családtagok megkapták, mások még nem. Miért külön kapta mindenki? Mert adott, hogy a postán egy boríték milyen vastag lehet és maximum mekkora súlyú. Három vagy négy maszk nem fért bele egy közepes borítékba, arra pedig már nem volt energiája az önkénteseknek, hogy válogassanak és még boríték méreteket is rendezzenek. Ha bármely zalaegerszegi állandó lakos nem kapta meg a maszkot, kérem nekem jelezze. Fontos: ezek a maszkok sem tudják megakadályozni, hogy valaki elkapja a vírust. A fő céljuk az, hogy viselőjük ne adja tovább a fertőzést. A betegek nagy része tünetmentes és úgy is terjeszti a vírust, hogy nem is tud róla. Ha tehát minden zalaegerszegi viselni fogja a maszkokat, akkor jelentősen lehetne csökkenteni a járvány terjedését. A maszkok 100 százalékos pamutból készültek, sokszor felhasználhatók, 60-80 fokon moshatók (lehetőleg naponta, minden használat előtt kell mosni őket), centrifugázhatók, szárítógépbe is tehetők, 100-200 fokon vasalhatók. Kérem Önöket, hogy viseljék őket!

A mai adatok szerint Zala megyében eddig 65 főnél mutatták ki a koronavírus fertőzést. Közülük többen tünetmentesek, illetve otthon gyógyulnak és már vannak olyanok is, akik felépültek, meggyógyultak és már negatív teszteredményekkel rendelkeznek. (Ez a szám holnap biztosan tovább fog emelkedni, mert a mai pózvai teszteredmények csak holnapra épülnek be a jelentésbe.)

A hatóságilag házi karanténra kötelezettek

A hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg a városban 46 fő. (Az összes eddigi 215 határozatból 169 már lejárt.)

–A zalaegerszegi bölcsődék közül a Tipegő Bölcsődében biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 19 ilyen gyermek volt.

– A zalaegerszegi óvodák közül a Kis utcai Óvodában biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 28 ilyen gyermek volt.

–Az önkormányzat által biztosított közétkeztetési lehetőséget (ebéd elvitelének formájában) a bölcsődék esetében 4 fő, az óvodák esetében 73 fő, az iskolák esetében 78 fő vette igénybe. Szociális alapon 314 főnek szállítottunk ki ma ebédet.

–Az önkormányzat által az időseket segítő támogatói programba új személy nem kapcsolódott be, a teljes ellátotti létszám 99 fő.

Támogatások, felajánlások fogadása

Aki szeretné támogatni az önkormányzat védelmi programját, a maszkok és egyéb védőfelszerelések beszerzését, az itt tud adományt felajánlani: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata letéti számla: 11749008-15432704-06530000 (eddig 14.990.565 Ft gyűlt össze). Aki a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat szeretné támogatni, itt teheti meg: Ispita Alapítvány, Budapest Bank 10104961-07114362-00000000, vagy OTP 11749008-20137247.

Az eddig meghozott döntések

Döntéseink azt szolgálják, hogy a világjárvány negatív hatásai a lehető legkisebb mértékben érintsenek bennünket, zalaegerszegieket!

Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a vírus terjedését nem lehet a város határain megállítani, mint ahogy a világban sehol sem lehet. Ezért nekünk, zalaegerszegieknek fontos megtennünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy közösségünk épségben, erőben és egészségben vészelje át az előttünk álló időszakot. Rendkívül nehéz hetek és hónapok várnak ránk, olyan időszak, ami mindannyiunk számára új és szokatlan, hiszen évtizedek óta nem fordult elő még csak hasonló helyzet sem, ezért most minden eddiginél fontosabb az összefogás! A negatív gazdasági következményeket pedig egyelőre még csak becsülni sem tudjuk.

Alaptalan információknak, álhíreknek, felesleges pánikkeltésnek ne adjunk teret! Tudni kell, hogy a koronavírus a legtöbb ember számára NEM életveszélyes betegség, vannak, akik enyhe tünetekkel vészelik át, sőt, a világban több tízezren néhány hét alatt már ki is gyógyultak belőle. Akikre különösen veszélyes, azok az idősek, illetve egyéb más betegséggel is küzdők (a sajnálatos halálesetek főleg ebből a két körből kerülnek ki), rájuk fokozottan kell figyelnünk! Megkérek mindenkit, de különösen az időseket, hogy a járvány ideje alatt lehetőleg maradjanak otthon!

Tünetek tapasztalása esetén

Ha bármilyen tünetet tapasztalnak magukon, ami a fertőzéssel összefügghet (légzőszervi tünetek, nehéz légzés, magas láz, tüdőgyulladáshoz hasonló fájdalmak, gyomorbántalmak), akkor otthon kell maradni. Nem szabad bemenni koronavírus-fertőzés gyanújával a háziorvosi rendelőbe, vagy kórházba, hanem telefonon kell értesíteni a háziorvost, súlyos esetekben a mentőket. A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámokat (+36-80-277-455; +36-80-277-456) hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében. Ezek a hét minden napján 24 órában elérhetők, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázhatók. A vonalakon szakemberek adnak információt a koronavírusról. A koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhetők a www.koronavirus.gov.hu oldalon.

Ahogy azt mi, zalaegerszegiek mindig is tenni szoktuk, felelősségteljes magatartással, egymásra fokozottan odafigyelve, a szabályokat betartva biztos vagyok benne, hogy közösen átvészeljük az előttünk álló időszakot! – írja Balaicz Zoltán közösségi oldalán.

