Megtartotta hagyományos családi napját a reszneki önkormányzat

A megszokott, nyár eleji időpontról ­augusztus utolsó hétvégéjére helyezte át családi napját a település önkormányzata. Horgász- és főzőversennyel, kulturális programokkal, illetve kemencés finomságokkal várták az érdeklődőket.

A mintegy háromszáz lelkes településen évekre visszanyúló hagyománya van a családi napnak, ám azt korábban mindig a nyár elején, a gyermeknappal összekötve rendezte meg az önkormányzat. Most viszont úgy döntöttek, hogy a nyilvános rendezvényekre vonatkozó korlátozó intézkedések miatt halasztanak, s mint azt Kercsmár István polgármester megjegyezte, be is vált a számításuk.

– A falu azon lakói, akik a korábbi rendezvényeinken rendszeresen részt vettek, most is eljöttek – magyarázta. – Látszott rajtuk, hogy a koronavírus okozta másfél éves bezártság után jólesik nekik kimozdulni, keresték egymás társaságát, vágytak a kikapcsolódásra. Az időpont megválasztásában fontos szempont volt az is, hogy ezúttal szerettük volna szabadon hagyni az augusztus 20-i hosszú hétvégét, hiszen korábban mindig akkor tartottuk a legnagyobb rendezvényünket, a már másfél évtizedes múlttal rendelkező Reszneki Paraszt­olimpiát. Annak sikere körülbelül hatvan helybéli önkéntes, civil segítő összefogásán múlt, akik évről évre feláldozták az ünnepet azért, hogy mások szórakoztatását elősegítsék. Azt hiszem, tartoztunk nekik annyival, hogy a köszönet mellett most, amikor nem volt parasztolimpia, lehetővé tettük, hogy azt a hétvégét a családjukkal tölthessék, esetleg elmehessenek kirándulni, kikapcsolódni.

A polgármester azt is elmondta, hogy a családi nap programjának összeállításában arra törekedtek, hogy gyerekek, fiatalok és idősebbek egyaránt megtalálhassák a kedvükre való elfoglaltságot. A délelőtti horgászversenyt a községből elszármazott Bundics Norbert nyerte, aki egyben a legnagyobb halat is fogta, a főzőversenyen pedig a tekeklub tagjai által készített gulyás nyerte el leginkább a zsűri tetszését.