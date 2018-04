Megtartotta éves közgyűlését a Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége Egerszegen

A lakosság katasztrófák elleni védekezésre való felkészítése mellett pénzben is kifejezhető haszonnal jártak a gyakorlatok.

Egyebek mellett ez is elhangzott a Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége tisztújító éves közgyűlésén, amelyet a megyeházán tartottak meg szerdán. Kemény József, a 65 tagot számláló civil szervezet tisztségében megerősített elnöke a múlt évről szólva felidézte, hogy támogatásukkal zajlott Kehidakustányban, Gellénházán, Szilvágyon a katasztrófák elleni védekezésre való felkészítés.

A gyakorlatok részeként például vízelvezetőket tettek rendbe. A pénzben is kifejezhető értékű munkálatok a lakosság anyagi javait is segítenek megvédeni. Ezen a három településen 43 önkéntessel kötöttek szerződést a jövőbeni hasonló feladatokban való részvételre. A gyakorlat részesei munkaruházatokat is kaptak; erre 870 ezer forintot költött a szövetség pályázati pénzből. Hagyományosan részt vettek a polgári védelmi ifjúsági verseny lebonyolításában, amire 575 ezer forintot költöttek a támogatóknak köszönhetően. A versenyen tavaly 28 iskola 140 diákja mérte össze tudását. Ezenkívül megszervezték a katasztrófavédelmi tematikájú, kétnapos ifjúsági konferenciát Pusztamagyaródon. A szövetség télen tűzifa adományokat juttatott el 52 rászoruló családnak, a Magyar Gáztároló Zrt. 1,5 millió forintos támogatását felhasználva, derült ki ez is az éves beszámolóból.