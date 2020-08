Megszűnt a jelzőlámpás forgalomkorlátozás a 75-ös úton

Csütörtökön befejeződött a 75-ös út Nova melletti, felújítás alatt álló szakaszának aszfaltozása, így a hónapokkal korábban életbe léptetett, a menetidőt mintegy öt perccel megnövelő jelzőlámpás forgalomkorlátozásra sincs szükség.

Munkálatok azonban továbbra is zajlanak a mintegy 1700 méter hosszú szakaszán. Folyamatban van a padka és a szegély kiépítése, az árkolás és a rézsű kialakítása, illetve a korlátok kiépítése, a táblázás és az útburkolati jelek festése is később történik, ezért a sebességkorlátozás és az előzési tilalom továbbra is fennáll, valamint átmeneti akadályoztatásra is számítaniuk kell az erre közlekedőknek.

Mint azt annak idején megírtuk, a mintegy hetven kilométer hosszúságú 75-ös út a Zala megyei főközlekedési hálózat egyik legforgalmasabb folyosója, amelyen naponta körülbelül négyezer jármű közlekedik. A felújítás alatt álló közel két kilométernyi rész Nova külterületén található, s egyik leginkább igénybe vett szakasza a 75-ös útnak, ez pedig hozzájárult ahhoz, hogy az útalap megsüllyedésén túl a burkolat is megkopjon, felülete nyomvályússá váljon. Ezek a meghibásodások balesetek veszélyforrásai is lehetnek. A jelentős szintkülönbség miatt a Rédics felé vezető oldalon kapaszkodósávval is rendelkező szakasz burkolatfelújítását és -megerősítését májusban kezdte meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mintegy 480 millió forintos költségvetéssel. A kivitelező cég munkatársai a régi burkolat felmarását, valamint a teherbírásukat vesztett szakaszok teljes szerkezetcseréjét követően két rétegű, az út állapotától függően 12-14 centiméteres új aszfaltszőnyeget terítettek le, ami nem egyszerűen csak felújítást, hanem burkolatmegerősítést is jelent.