Megszűnik a zalai iskolákban a készpénzes ebédfizetés

A koronavírus-helyzet kapcsán tájékoztatót tett közzé az iskolai gyermekétkeztetést a megyeszékhelyen bonyolító Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet (Zegesz).

Mint a Gehér Marianna igazgató által jegyzett levélben írják, az április hónapra megrendelt ebédek automatikusan stornózásra kerültek, kivéve azoknak a gyerekeknek az esetében, akiknél a szülők ezt külön jelezték. A megrendelt ebédek csak a Kölcsey-gimnázium ebédlőjében vehetők át. (Belépés a Vágóhíd utca felől.)

Aki továbbra is kéri az ebédet, annak a [email protected] elektronikus levélcímen kell jeleznie az igényét. Az ebéd árát kérik átutalni, mert az étkezés megrendelésére csak a számla kiegyenlítése után nyílik mód.

Az ebéd az ingyenesen étkezők számára sem készül automatikusan, az igényüket nekik is jelezniük kell.

A már befizetett márciusi–áprilisi ebédpénzeket visszautalják mindazoknak, akiknem kérik az étkezést, ennek lebonyolításához azonban türelmet kérnek, jelenleg az intézmény is csökkentett létszámmal dolgozik. Akik az étkezési díjat nem csoportos beszedéses megbízással egyenlítik ki, azoktól kérik, hogy a visszautaláshoz a már említett e-mail-címre írják meg a bankszámlájuk számát, illetve az érintett gyermek nevét, iskoláját és osztályát is.

A Zegesz tájékoztatójában olvasható még: az intézmény a járványhelyzet miatt elrendelt iskolai szünet után megszünteti az iskolákban a készpén­zes ebédfizetési lehetőséget. A továbbiakban a szülőknek átutalással, banki befizetéssel és csoportos megbízással lesz lehetőségük fizetni. Ezzel párhuzamosan az ügyfélszolgálaton a nyitvatartási időt kiterjesztik, így aki a fenti módon nem tudja rendezni a befizetést, annak továbbra is lehetősége lesz a készpénzes megoldásra, ám minden bizonnyal hosszabb várakozási időre kell felkészülnie.