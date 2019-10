Megszűnik a beázás és szebb is lesz a murakeresztúri polgármesteri hivatal

Belügyminisztériumi pályázatból megkezdődött a polgármesteri hivatal felújítása.

Pavlicz Lajos polgármester elmondta: 30 millió forint támogatást nyertek a beruházáshoz, amit az önkormányzat 4 millióval egészít ki. A munkálatok keretében az épületre magas tető épül, továbbá sor kerül a külső hőszigetelésre.

A hivatal korszerűsítése kapcsán egy energetikai pályázatot is benyújtottak a Területi és Településfejlesztési Operatív Programra, amely szintén nyert, 27 millió forintot, de a kivitelezés már csak jövőre lehet esedékes. Ennek keretében az elavult vas nyílászárókat hőszigetelt, modern változatra cserélik, elvégzik az akadálymentesítést, a tetőre pedig napelemek kerülnek. Közel 8 millió forint támogatásra számítva a Magyar Falu programra is nyújtottak be pályázatot, ennek révén az épület helyiségeit légkondicionáló berendezésekkel szerelnék fel. Ebből a forrásból cserélnék ki a padlózatot és végeznék el a belső festést is. A polgármester hozzátette: a külső színező festést csak jövőre, a nyílászárók cseréje után végzik el a szakemberek, mert az észszerűség ezt diktálja.