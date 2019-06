Megszépül a kultúra kiskanizsai háza

Folytatódik a kiskanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Ház felújítása.

Mint arról beszámoltunk, a városrész lakói 2017-ben társadalmi munka keretében leverték a kiskanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Ház falának fellazult, vizes vakolatát. Nagykanizsa közgyűlése és a Kanizsai Kulturális Központ idén különített el forrásokat a munka folytatására.

– Az önkormányzat tavaly felújította a tetőt, s a munkálatok most a homlokzat rendbetételével folytatódnak – tudtuk meg Tóth István intézményvezetőtől. – A korábban levert vakolat helyére a közbeszerzésen nyertes kiskanizsai vállalkozó szakemberei új vakolatot hordanak fel a falakra mind az utcafronti részen, mind az udvar felőli oldalon. Az épület nyílászáróit a korábbi években a város újakra cseréltette, csak az előbb említett udvari részen maradt ki a folyamatból néhány, most ezeket is kicserélik. Megtörténik továbbá az épület egészének színezése is.

Tóth István hozzátette: az már a Kanizsai Kulturális Központ vállalása, hogy felújítják a vizesblokkokat, előbb a büféét, a július eleji kiskanizsai búcsúi rendezvényt követően pedig az emeletit. Mindkét mellékhelyiség új csempeburkolatot, víztartályt, szanitereket kap.