Megszépítik rászoruló családok karácsonyát Zalaegerszegen

Hatvan család karácsonyát teszi szebbé a Jézus Szíve ferences plébánia karitászcsoportja, amely az elmúlt napokban adta át adományát a plébánia körzetébe tartozó rászorulóknak.

– Hála a hívek nagylelkű adományainak és a karitásztagok múlt heti gyűjtésének, idén karácsonykor nagy értékű tartós élelmiszert, valamint tisztító- és tisztálkodószereket tartalmazó csomagokkal tudjuk segíteni rászorulóinkat – bocsátotta előre Kovács Erzsébet, a csoport vezetője. – Emellett adventi jótékonysági műsorunk bevételéből, a perselyadományokból és a megyei önkormányzat dolgozóinak gyűjtéséből négy családnak vásároltunk tűzifát, illetve van, akit anyagilag is segítünk.

A támogatottak közt 5-6 gyermeket nevelő családok is vannak, továbbá sokgyermekes beteg vagy munkanélküli szülők, egyedülálló édesanyák beteg gyermekekkel, valamint idős, egyedül élő emberek, köztük olyanok, akik korábban maguk is adakoztak, most viszont ők szorulnak segítségre.

– Mivel karitászcsoportunk tagjai aktív szerepet vállalnak a plébánia életében, mindenki biztos lehet abban, hogy a hozzánk eljuttatott tárgyi és pénzbeli adomány a legjobb helyre megy, sokan támogatják segítő tevékenységünket – hangsúlyozta Kovács Erzsébet. – Ezért is lehetséges, hogy nemcsak a karácsonyi és húsvéti ünnepek alkalmával, hanem év közben is tudjuk segíteni a ferences plébánia körzetében élő rászorultakat, akiknek száma néhány fővel évről évre bővül.