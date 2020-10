Megszaporodtak a szándékosan megtévesztő telefonhívások a zalai katasztrófavédőknél

10 nap alatt háromszor érkezett szándékosan megtévesztő telefonhívás a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító ügyeletére.

A szándékosan megtévesztő jelzés alatt azt kell érteni, amikor egy bejelentő a telefonhívása pillanatában tudatában van annak, hogy nem áll fenn tűzeset vagy baleset az általa jelzett helyen, ennek ellenére bejelentést tesz, amelyre tűzoltóerők indulnak a megye különböző pontjairól. A kárhelyparancsnok azonban a helyszínre érve szembesül az említett esetekben, hogy se tűz, se tűzre utaló jel, se baleset nem történt.

Október 19-én Pacsáról lakóháztüzet, október 22-én épületeket veszélyeztető nádastüzet, október 27-én pedig Türjéről felrobbant gázpalack miatti lakástüzet jelentettek a megyei ügyeletre. Mindhárom esetben tűzoltók érkeztek az adott helyszínre, ám a bejelentésben szereplő események egyikét sem tapasztalták.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy azok, akik „játéknak” vagy „viccnek” tekintik a segélyhívó vonalakat, csúnyán pórul járhatnak. A 2012. évi II. törvény alapján szabálysértést követnek el azon személyek, akik tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtévesztő jelzést adnak. Az elkövetők nem csak pénzbüntetéssel, hanem elzárással is sújthatók. Ráadásul a büntetés mellett a tűzoltók vonulásának költségeit is a betelefonálóval fizettetik meg. A vonulás költségeinek teljes megfizetésére kötelezik azt is, aki által fenntartott tűzjelző berendezés gondatlanságból kifolyólag generált téves tűzátjelzést a katasztrófavédelem irányába.

A szándékosan megtévesztő hívások adott esetben komoly tűzoltói erőket vonnak el azokról a helyekről, ahova tényleg valós beavatkozásra érkeznének a zalai lánglovagok. Így, amikor pár percen múlnak ember életek egy káresetnél, lehet hogy pont egy ilyen jó „mókának” tűnő szabálysértés miatt nem tudják a tényleges munkájukat végrehajtani tűzoltóink!

Fontos hangsúlyozni tehát, hogy aki indokolatlanul hívja a 112-es segélyhívó vonalat, az szabálysértést követ el! – olvasható a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.

Kiemelt képünk illusztráció.