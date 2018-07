Megnyílt Győrffy István fotókiállítása a Neurogalériában

A kórházban kialakított galériában a Zalai Hírlap nyugalmazott főszerkesztője, Győrffy István fotóiból látható kiállítás Zala megye természeti szépségeiről, Kikelet címmel.

A tárlatot az intézmény főigazgatója, majd a Zalai Hírlap főszerkesztője, Horváth A. Attila ajánlotta a szépszámú érdeklődő figyelmébe, végül az alkotó szólt a természetfotózás kulisszatitkairól, a képek készítésének motivációiról.

Győrffy István egyebek közt jelezte, néhány évvel ezelőtt ő is a neurológiai osztály páciense volt, de betegségéből szerencsésen felgyógyult, és háláját is szeretné kifejezni most e kiállítás által. Mint azt hangsúlyozta, szeretné, ha a betegek örömüket lelnék a képek látványában, s a bemutatott tájak szépsége, a fotók üzenete erőt adna számukra a felépüléshez.