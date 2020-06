Megnyílt az idei kézműves tábor a Göcseji Falumúzeumban

Lassan formálódtak a fonálfolyamból a szövőkereten a nyakba akasztható kis tartók, pénztárcák; az apró gyerekkezek kitartóan bujtatták át a szálakat, hétfőn elkezdődött az idei kézműves tábor a falumúzeumban.

– Ezzel nyitottuk meg a foglalkozások sorát, mert a szövés kicsit hosszabb folyamat, így legyen idő elkészíteniük a tartót akkor is, ha lassabban haladnak vele – magyarázta Dömötör Andrea, aki ezekben a napokban Nagyari Katalin társaságában irányítja a foglalkozásokat. A népi játékok és kismesterségek oktatói elmondták, hogy a péntek délutánig tartó táborban a gyerekek kipróbálhatják magukat a gyertyamártogatásban, bőrből, csuhéből, textilből különböző tárgyakat és játékokat készítenek majd, lesz nemezelés, langalint is sütnek, és amit sokan nagyon várnak, az a fazekaskodás, pontosabban a korongozás.

Erre szavaztak azok a lányok is, akik a Liszt-iskolából érkeztek. A leendő harmadikosok érdeklődésünkre elárulták, többször jártak a falumúzeumban, de eddig csak szemlélői lehettek a szabadtéri kiállításnak, most azonban részeseivé válhatnak, ugyanis a skanzen élő szereplői, a kecskék, szamarak, bárányok, baromfiak is adnak elfoglaltságot a gyerekeknek, mivel ők segédkezhetnek a jószágok ellátásában. A munka mellett a játékra is lesz idő, kipróbálhatják, hogy a régi időkben mivel szórakoztatták magukat a gyerekek.

A gyakorlati foglalkozások mellett feltárul előttük az épületek története, amihez az idegenvezetést Balaton Lászlótól, a múzeum munkatársától kapják, aki a skanzenről írt meséivel rendhagyó módon rajzolt képet a göcseji emberek életéről, küzdelmeiről, boldogságáról. Ezek a történetek illusztrációkkal kötetbe rendezve is megjelentek Az öreg malom boldogsága címmel. Tegnap a kustánszegi kástu, azaz emeletes kamra előtt kezdődött a múltat idéző túra az időben, aztán a térben, mert körbejárták a portákat.

A 7-12 éves gyermekek számára rendezett kézműves tábor egyhetes, 20 fős turnusai augusztus végéig zajlanak, az érdeklődést jelzi, hogy a meghirdetését követően rövid időn belül elkeltek a helyek. Zömmel a megyeszékhelyről és környékéről jelentkeztek, de akad külföldről érkező résztvevő is.