Megnyílt a Strandkönyvtár Keszthelyen

Újságot, szórakoztató irodalmat kölcsönöznek ki leginkább az emberek az elmúlt egy évtized tapasztalatai alapján a Városi strandon, ahova egy hónapra idén is leköltözik a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár. De előfordult már olyan is, hogy valaki filozófiai tanulmányaira készülve vagy éppen tudományos kutatásához kölcsönzött szakkönyvet.

Az idei nyár már a tizedik, hogy megnyílt a Strandkönyvtár: hétfőtől augusztus 19-ig itt várja az olvasókat, strandolókat a Fejér György Városi Könyvtár. Pappné Beke Judit igazgatótól megtudtuk, hogy közel ötszáz kötettel, nagyrészt szépirodalmi művel várják a olvasókat, akik főként a könnyedebb műveket választják.

Nagy az érdeklődés a gyermekkönyvek iránt is, kedveltek az életrajzi-és útikönyvek , néhányan pedig szakirodalmat keresnek. Ötven féle folyóirat, napi-és hetilap is megtalálható a kínálatban. Olykor előfordul, hogy valaki olyan könyvet keres, ami nincs a polcon, de kérésre másnapra leviszik azt a strandra a könyvtárosok. Az elmúlt évek statisztikái alapján az egy hónap alatt átlagosan háromezren térnek be a szabadtéri könyvtárba, s legalább ötven százalékuk kölcsönöz is.