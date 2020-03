Megnőtt az internetes evangéliumküldés jelentősége

Az olyan veszélyhelyzetek közepette, mint amilyenben jelenleg élünk, talán még inkább érdemes az isteni gondviselésre is hagyatkozni – mondja Horváth István Sándor zalalövői plébános. Az atya 2004-ben dolgozta ki internetes evangéliumküldő szolgáltatását, mely ebben az időszakban különösen jól jön a híveknek.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ugyanis közleményben tudatta: a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt szüneteltetik a nyilvános szentmiséket a templomokban, a hívek részére pedig felmentést adnak a vasárnapi szentmiséken való részvételi kötelezettség alól. A papokat továbbra is misézésre kérik, az istentiszteletekbe a hívek online közvetítés, valamint a televízió vagy a rádió csatornái révén, otthonról kapcsolódhatnak be.

– Egy ilyen járvány pontosan azt érezteti meg az emberrel, hogy bár az életünk sokféle veszélynek van kitéve, de az ilyen veszélyek közepette is érdemes az isteni gondviselésre hagyatkozni – mondta István atya. – Minden időben nagyon fontosnak tartom, hogy az ember a Jóistentől várja lelkének megnyugvását, de ilyen esetekben segítséget is várhatunk tőle. A történelem folyamán, az egészen távoli évszázadokban, de a közelmúltban is számos esetben megtapasztalták a keresztények, hogy az ima sokat tud segíteni helyzetükön.

Horváth István Sándor azt mondja, ha a templomokban valamilyen okból – mint most a járványhelyzet miatt – nem tartanak szentmiséket, az soha ne tartsa vissza a híveket az imádkozástól. Próbálja meg mindenki nap mint nap megkeresni a lehetőségét annak, hogy imádságban, a lelki olvasmányok által találkozni tudjon az Istennel. Ne csak azt várjuk el, hogy a szentmisék alkalmával befogadhassuk a papok prédikációit, hanem legyünk önállóak, s keressük a lehetőségét a lelki feltöltődés más módon történő megvalósulásának is. Elektronikus világunkban, amikor az internet gyakorlatilag mindenki számára elérhető, ez már nem egy bonyolult feladat. Az általa kifejlesztett, e-mailben küldött napi rendszerességű evangéliumi üzenetek, a szintén István atya nevéhez köthető mobiltelefonos applikációk, valamint évről évre kiadásra kerülő Szívem első gondolata című könyve mind-mind hozzásegít ehhez.

– Az e-mailben küldött evangéliumi üzeneteket rengetegen olvassák, s az elmúlt napok tapasztalata az, hogy egyre többen keresik, kérik ezt a szolgáltatást – tette még hozzá István atya. – Egy pap számára mindig öröm, ha azt látja, hogy a hívek szeretnék a Jóisten igéjét olvasni, azokhoz magyarázatot, imádságot kapni. Ugyanez mondható el a mobiltelefonos applikációkról is, azok iránt is megnőtt az érdeklődés.