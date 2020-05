Megmutatjuk a titkokat, hogyan csinálhatsz profi drónvideót

Különleges perspektívából mutatja be a Kis-Balatont az a felvétel, melyet egy drón és egy földi kamera rögzített. Gyere velünk egy képzeletbeli utazásra, ahol azt is eláruljuk, mi kell ahhoz, hogy neked is szuper drónos felvételeid legyenek!

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu A keszthelyi Tánczos István és Tóth Gábor lelkes amatőr videós, a Kis-Balaton mindkettejük számára kedvenc kirándulási helyszín. Családi programnak, romantikus sétára, pecázásra, főzésre is tökéletes célpont, könnyen megközelíthető autóval és kerékpárral is. Őt interjúvolta meg a likebalaton.hu. A Kányavári-sziget ingyenesen látogatható, csak a parkolásért kell fizetni, de cserébe egész nap élvezhetjük a természet közelségét. A sziget jelképe az a különleges fahíd, ami többször felbukkan a videóban is. Különleges szemszögből is látjuk az építményt, a drón köröz felette, átrepül alatta, olyan perspektívákat mutatnak meg nekünk ebben a kisfilmben, amit kirándulóként soha nem láthatnánk. – A földi és a drónos közös videókészítésnél el kell dönteni, melyek azok az elemek, amik fentről mutatnak jól, és mik azok a felvételek, amihez a földi videófelvételek adják hozzá azt a pluszt, amitől a nézőnek a végén leesik az álla. Egy kilátó, a híd, vagy maga a Kis-Balaton fentről megmutatva ugyanolyan fontos eleme a videónak, mint a fűszálakról vagy nádról készített közeli képsorok – mondja István. – A levegőből felvett és a földi videók váltakozása adja a ritmusát a videónak, egyenlő arányban váltakozik a két perspektíva. Mi lelkes amatőrök vagyunk, nekünk ez nem a szakmánk, nincs végzettségünk erről, nem is hívjuk magunkat se fotósnak, se videósnak, nekünk ez a hobbink. Ez a felvétel és közös munka igazi örömfeladat volt, remélem, ez látszik a felvételen. Mindketten két éve foglalkozunk komolyabban a videózással, több tízezer fénykép, 100 órányi videós nyersanyag és közel 50 repülési óra van a stáb mögött. – Mi szükséges ahhoz, hogy egy videós már a közösségi oldalakon is büszkén mutathassa meg a felvételeit?

– A filmkészítés technika függő. Mi az általunk használt technikát a videóban is feltüntetjük, ez segít a profi videósoknak, drónosoknak abban, hogy eldöntsék, megfelelünk-e a technikához kapcsolt elvárásoknak. Aki ismeri ezeket a felszereléseket, már előre tudja, hogy milyen minőségre számíthat az adott videónál. Egy kezdő videóstól, és most mindegy, hogy drónról vagy fényképezőről beszélünk, az különböztet meg bennünket, hogy nem a gépek automata funkcióira hagyatkozunk, hanem minden helyszínen mi állítjuk be a színeket, fényeket. Ez már haladóbb szintű eszközismeretet követel. Természetesen egy ilyen filmhez nem elég a profi videófelszerelés, az utómunkák minőségére is oda kell figyelni. Több olyan természetfilmet láttunk már, ahol utólag túlszínezik az erdőket, tavakat természetellenes zöld és kék színekkel. Az utómunka nagyon sok időt vesz igénybe, mi arra törekedtünk, hogy a fények, a színek élethűen adják vissza a természetet. Az a célunk, hogy ne tévesszük meg a nézőt. – Mennyi ideig készült ez a Kis-Balatonról szóló néhány perces természetfilm?

– Maga a helyszíni forgatás 3 óráig tartott, a vágás még további 6 óra volt. Nagyon szerencsés helyzetben voltunk a felvételek készítésekor, mert tökéletes időjárási körülmények között forgattunk. Hetekig vártunk arra a napra, amikor nem volt nagy szél, jók voltak a fények. Szikrázó napsütésben nem lehet jó videót készíteni, mert kiégnek a színek. A kinti felvételek mindig az időjárás alá vannak rendelve, de ez adja meg a szépségét is. Istvánt DJ-ként is ismerjük, nem kérdés, hogy a videó alatt hallható zenére is nagy hangsúlyt fektetett. Kattints ide, és olvasd el, mit csinál egy esküvői DJ! – Nekem nagyon fontos, hogy megfelelő zenét illesszek egy videóhoz, a Kis-Balaton filmjéhez Hans Zimmer Time című számát vágtam hozzá. A videóval azt akartuk érzékeltetni, hogy a természetben lelassul az idő, ez az Eredet című film zenéje. Közzétette: István Tánczos – photo and video – 2020. április 19., vasárnap – Miért a Kis-Balatonnal kezdtétek a közös munkát?

– Céltudatosan választottuk ki a helyszínt, mindketten jól ismerjük a Kányavári-szigetet, tudtuk, mit szeretnénk megmutatni – veszi át a szót Gábor. – Drónvideósként te már látod, milyen lesz a fentről videózott táj?

– Ha ismerős terepen forgatok, akkor már előre összerakom a fejemben, mit szeretnék megmutatni, elképzelem, milyen az adott táj felülnézetből. Ha olyan helyen videózok a drónommal, ahol még nem jártam, ott több időbe telik, mire ráérzek a helyszínre, mire meglátom benne a lényeget. Ha már a levegőben vagyok, jönnek az ötletek, hiszen akkor bontakozik ki előttem is ez a nem mindennapi perspektíva. – Hol látod a felvételt, miközben a drón tőled akár több km-re is eltávolodott?

– A telefonom volt eddig a drónom szeme, a legtöbben így dolgozunk. A telefon egy joystickal van összekötve, a kijelzőn látom, mit videózok a levegőből. Ez napsütésben vagy polaroidos napszemüvegben nem a legjobb megoldás, ha nincs árnyék, nem látom a kijelzőt, nem látom, mit csinálok. Most akarok venni egy olyan szemüveget, amiben valóban a drón szemével látok, olyan lesz, mintha én repülnék. Eddig sokszor a kocsiban ülve, vagy egy fa alá bújva készíttettem a felvételeket, mert ott volt árnyék. – Milyen messzire célszerű reptetni a drónt?

– A Kányavári-szigeten nagyon szépen el tudott távolodni tőlem a drónom, nem volt zavaró épület, antenna a közelben, tökéletesen tudtam repülni és videózni. Szerintem a 2-2,5 km már nagy távolság, nem kell túl messzire repülni videózás közben. A Szépkilátónál nemrég egy padon ülve kényelmesen berepültem víz fölé, csak másfél km-re távolodott el a drónom, és tökéletes felvételeket készíthettem, még egy motorcsónakot is lekövettem. A drónok akár 8 km-re is elrepülnek, de szerintem felesleges ekkora területet befogni. – Milyen jelekkel kommunikálnak a drónok?

– A wifis drónokat nem javaslom, mert pár száz méter után ledobja a jelet, és nem látjuk az eszközünket. A rádióhullámos drónok ezzel szemben akár több km-re is el tudnak távolodni tőlünk, én ilyet használok. – Mit tanácsolsz, ha egy terepen több drónos van kint egyszerre?

– Nagyon kell vigyázni egymásra, mert ha nincs érzékelő a drónokban, össze lehet ütközni, de nem jellemző, hogy egyszerre több drónos van egy helyszínen. A drón szeme lefelé néz, a kijelzőn nem látod a másik drónt, de a felvevő maga érzékeli a másikat és a tereptárgyakat is, riaszt, ha közel kerül valamihez. Ha 10 méteren belül érzékel bármilyen tárgyat, akkor az érzékelős drón megáll. – Mi kell ahhoz, hogy valaki magabiztosan reptesse a drónját, és technikailag is jó felvételei legyenek?



– A gyakorláson túl én rengeteg videót nézek, amiben profi, külföldi drónosoktól tudok tanulni. Napi szinten több órát fordítok a tanulásra. Az első videóimat visszanézve, el sem hiszem, hogy azokat jónak gondoltam valaha. Most már ismerem a mozdulatokat, amiket akkor még nem tudtam. Próbálok minél filmesebb hatást produkálni, látom, hogy hova szeretnék fejlődni, hogy még jobb legyen a kép. Régebben nem tudtam zenére vágni, ezt fél éve tanultam meg. Nem elég csak kiállni a rétre, és drónt reptetni, abból nem tanulunk. Már a filmekben kiszúrom a drónos jeleneteket, és igyekszem kitalálni, az milyen technikával készülhetett. Én az esküvői filmünket nézve döbbentem rá, hogy a drónnal készített felvételek mennyire megérintenek, akkor határoztam el, hogy ezt nekem is meg kell tanulni. A kezdetektől a videokészítésre álltam rá, nekem egy videó jobban átadja a hangulatot, mint a fényképek, van hozzá zene, több mindent meg tudok mutatni.