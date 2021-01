„Megmagyarázhatatlan nyugtalanságot, imbolygást éreztem” – Zalaiak a földrengésről

Lentiben és a környékbeli településeken is érezhető volt a horvátországi földrengés.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Az e heti rengés érezhetően kisebb volt, mint a december végi – mondta Rédicsen Sághy Ildikó. – Az ágyon elhelyezkedve néztem a híradót, mikor „megmagyarázhatatlan” nyugtalanságot, imbolygást éreztem, hasonlót mint a 29-i földrengésnél, arra gondoltam, ez biztos egy erősebb utórengés. A csillár most is kilengett, de kevésbé, mint az előzőnél. Mindkét esetnél éreztem szédülést, ismerősök ugyanerről számoltak be. Volt, akinek először rosszullétnek tűnt, aztán rájött, hogy mi történik. Én nem ijedtem meg, azt gondoltam, hogy itt nem történhet nagyobb baj. Utólag persze azt mondom, az ördög nem alszik, itt is bekövetkezhet sajnos az, ami Zágráb környékén.

Hasonló tapasztalatokat osztott meg Kósa-Szilágyi Viktória Csesztregről.

-Egyik gyerekem szobájába indultam, mikor arra lettem figyelmes, hogy kilengnek a karácsonyfán a díszek – mondta. – Nem értettem, hogy honnan fújhat be a szél a házba? Közben már éreztem, hogy a talaj is mozog alattam, aztán rájöttem, hogy ez valószínűleg földrengés. Nagyon megijedtem és utána még napokig a hatása alatt voltam. Nem mertem egy pillanatra sem távol engedni a gyerekeimet, mert nagyon furcsa és egyben félelmetes gondolatok jártak a fejemben. Másnap éppen fogorvoshoz mentem, de azon gondolkodtam, hogy lemondom, mert mi van ha megismétlődik a rengés? Aztán próbáltam pozitív gondolatokkal túllépni ezen. De igaz, hogy ilyenkor döbben rá az ember, hogy mennyire szerencsések vagyunk, hogy nem történt még velünk hasonló katasztrófa, mint most Horvátországban.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt képünk illusztráció!