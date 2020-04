Meglepetés szerenád a kanizsaiak ablaka alatt

Figyeljen, mert lehet, hogy pont az Ön ablaka alatt csendülnek fel a klasszikus zene dallamai az elkövetkezendő hetekben. Április 22-től 11 megyében, több mint 120 meglepetés koncerttel ajándékozza meg a Filharmónia Magyarország a zeneszeretőket, közel hozza a zenét az otthonokba is, az ablakok alá, de online is naponta frissülő zenei érdekességekkel készülnek.

Az aktuális járványhelyzet miatt, március 11-től a Filharmónia Magyarországnak, az ország legjelentősebb klasszikus zenei koncertszervezőjének is bizonytalan ideig el kellett halasztani koncertjeit, de ezekben a rendkívüli napokban is közel hozza az élményt, a lehetőségek szerint élőben és digitálisan is.

Ha valaki felkeresi a Filharmónia Facebook-oldalát és weboldalát, napról napra újabb és újabb érdekességek várják. Az új programsorozat keretén belül feledhetetlen koncertekről osztanak meg videókat, és hangfelvételeket. Mivel évente közel 300 ezer gyereknek tartanak hangversenyeket iskolákban, hangversenytermekben, hetente 1 gyerekkoncert online felületeikre is felkerül, amit az énektanárok akár a digitális oktatásban is használhatnak.

Emellett a szerencséseknek az élő zene élményéből is jut egy morzsányi egy új program keretében. A Kultúráért Felelős Államtitkárság kezdeményezésére, tavaly október 1-jén, a Zene Világnapján indult útjára a Térzene program, melynek célja, hogy minél több emberhez elérjen a klasszikus zene varázsa. Az eredeti tervek szerint parkokban, zenei pavilonokban szólalt volna meg a muzsika. A most útjára induló mini koncertek a Térzene átgondolt, a vírushelyzetre koreografált verziója.

A program lényege eljuttatni az emberekhez a klasszikusokat szórakoztatásképp úgy, hogy senkinek se kelljen kimozdulni otthonából. Olyan köztereken csendülnek fel dallamok, melynek környezetéből jól látható és hallható lesz a produkció. Az emberek az ablakokból, erkélyekről, lehetnek részesei a zenei élménynek. Az elkövetkezendő hetekben több mint 120 meglepetés koncertet hallhatnak 11 megyében a Filharmónia Magyarország szervezésében.

Az elkövetkező időszakban heti két alkalommal – hétfői és csütörtöki napokon – 18.40–20.00 közötti időszakban a kanizsaiak is részesei lehetnek eme újszerű koncertsorozatnak. Alkalmanként 3 koncertet tart a Filharmónia Magyarország. Április 27-én a Rózsa utca és a Kazanlak körút sarkán, a Városkapu körút és a Munkás utca sarkán, illetve a Garay utcában. Április 30-án a Corvin utcában, a Hevesi és Rózsa utca sarkán, illetve a Rózsa utca és Kazanlak körút sarkán. Május 4-én pedig a Városkapu körút és Munkás utca sarkán, a Garay utcában és a Corvin utcában csendülnek majd fel a klasszikus dallamok.