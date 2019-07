Megköszönték a zalaegerszegi tesztpályán dolgozók erőfeszítéseit

A Zala­Zone járműipari tesztpálya kivitelezésén dolgozók erőfeszítései előtt tisztelgett pénteken dr. Palkovics László miniszter és Vigh László országgyűlési képviselő.

Munkájuk elismerését szó szerint kőbe vésték, hiszen emléktáblát avattak a kivitelezők tiszteletére, majd ebédre látták vendégül a dolgozókat. A vadpörkölt felszolgálásában részt vett dr. Palkovics László és Vigh László, utóbbi családostul. Az ebéden mintegy száz munkás vehetett részt, ám a 2017 tavaszán elindult munkálatokba eddig már több ezer fő kapcsolódott be. A köszöntőket a tesztpálya legmagasabb pontját adó humuszdombon tartották meg, itt alakították ki a kivitelezők emlékhelyét is. Dr. Háry András, a ZalaZone járműipari tesztpálya ügyvezetője elmondta, emblematikus ez a hely, ami 2017 júniusában született meg, a dinamikus felület kialakításakor kitermelt földből. Emlékeztetett rá, hogy májusban lezárult az építés első üteme, s a cégek máris birtokba vették a pályát, tegnap is zajlottak tesztelések. Az elmúlt két év erőfeszítései tiszteletre méltóak, az építésben részt vevők határ­időket, költségeket tartva precízen végzik munkájukat, amiért elismerés illeti meg őket.

Ezt erősítette meg Vigh László országgyűlési képviselő, az építkezés miniszteri biztosa is, kiemelve, az ünnep és az elismerés napja ez. Gratulált mindazon cégeknek, amelyek részesei e jelentős vállalásnak. A munkálatokat a Varga Antal ügyvezető által képviselt Duna Aszfalt Kft. fogja össze, köszönet érte, hogy zalaegerszegi alvállalkozóknak is lehetőséget biztosítanak, s ezáltal zalai családok megélhetését segíti ez az innováció – hangoztatta Vigh László. Köszöntötte az építésben részt vevő többi cég képviselőjét is, így Peresztegi Imre vezérigazgatót (ZÁÉV Zrt.), Szabadics Zoltán igazgatótanácsi elnököt (Szabadics Zrt.), a földmunkával és útépítéssel foglalkozó Inter-Tefu Kft. ügyvezetőjét, Fuisz Ádámot, valamint a fuvarozást és földmunkát végző Kap-Tursped Kft. ügyvezetőjét, Kaptur Zoltánt.

Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a tesztpálya építése kapcsán kitekintett a honi építőiparra, amely 2024-ig mintegy 25 ezer milliárd forintos megrendelés­állománnyal rendelkezik, köszönhetően az autópálya-, vasút- és épületfejlesztéseknek. Az elmúlt két évben a magyar építőipar erőteljesen növelte „kibocsátását”, a legdinamikusabban növekvő iparággá vált. Ez annak is köszönhető, hogy a vállalatok tulajdonosai, vezetői megértették, olyan előremutató technológiákat kell alkalmazniuk, amelyekkel ez a növekedés követhető. A teszt­pálya ugyancsak jó példa erre. Az építkezésben összekapcsolódik a jelen és a jövő, hiszen a majdan önvezető autók tesztelésére szolgáló pályákat és létesítményeket már itt és most részben önjáró, önvezető gépek állítják elő – hangoztatta a miniszter.