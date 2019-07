Megkezdődött a belterületi utak felújítása is Galambokon

A településhez közeli rigó-hegyi önkormányzati tulajdonú pincét újították fel a közelmúltban társadalmi munkában, mely a jövőben új közösségi színtérként funkcionálhat.

Az értékes, több száz éves épület állagmegóvása szükséges volt ahhoz, hogy a jövő generációja még sokáig látogathassa. Eddig főleg a katolikus egyház tartotta ott Sarlós Boldogasszony napján a hegyi búcsút. Korábban még májusfát is állítottak a fiatalok, de számos más tradicionális esemény színtere lehet, az önkormányzat szeretné, ha a galambokiak magukénak éreznék.

– Az anyagköltséget fedezte egy pályázat, melyhez némi önerőt is biztosítottunk, így közel 1,5 millió forintból szépült meg a pince – fogalmazott Bertók Ferenc polgármester. – A kivitelezésben szinte mindenki részt vett, öröm volt látni, ahogy ­Varga Attila településgondnok szakértő irányítása mellett a fiatalok és a hivatali dolgozók szorgoskodtak az épület körül. Sőt még az idősebb korosztály tagjai is felajánlották a segítségüket. A tetőszerkezet teljes cserére szorult, ezenkívül újdonságként egy polikarbonát előtető, vagyis fedett terasz készült. Az UV-szűrővel ellátott tető az időjárás viszontagságaitól is megvédi az alatta tartózkodókat. Emellett a közösség tagjai lefestették az épületet.

A településen még számos égető problémát is megoldottak a közelmúltban, több elképzelés pedig megvalósításra vár.

– Az önkormányzati úthálózat rendbetételére az önerővel együtt közel 35 millió forint állt rendelkezésre – folytatta Bertók Ferenc. – Az előző években több utca új útburkolatot kapott, de még mindig vannak olyan pontok, ahol szükség van a felújításra. Az Árpád utca leaszfaltozása mellett az ottani járdát is rendbe tettük. Ezenkívül a Hegyalja és a Kossuth utca két szakaszban újulhatott meg, s a jövőben a Dózsa utcai járda szintén friss burkolatot kap.

A pályázatok beadásával és azok gondozásával foglalkozó Vlasicsné Dörgönye Márta jegyző hozzátette: a beadott pályázataik eredményétől függően, a jövőben szeretnék felújítani az iskola tornatermét, ahol a padozat és nyílászárók szorulnak cserére. Ugyanakkor az önkormányzati étkeztetés fejlesztése keretében a konyha infrastrukturális beruházását végeznék el, melyben az épület tetőszerkezetének és vizes­blokkjainak felújítása szerepel.

A Magyar Falu program keretében elsősorban az önkormányzati tulajdonú ingatlanok szolgálatilakás-fejlesztésére szeretnének pályázni, de az önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a temető ravatalozójának teljes körű rendbetételét is.