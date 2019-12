Megkezdődhet a zalaháshágyi községháza energetikai fejlesztése

Szerencsés esetben már a jövő év elején megkezdődhet az északnyugat-zalai település községházának energetikai célú fejlesztése.

A több mint 25 millió forintos beruházás fedezetét a Terület- és településfejlesztési operatív programhoz benyújtott sikeres pályázata révén tudja biztosítani az önkormányzat. Minderről Horváth Gyula, a község újonnan megválasztott polgármestere beszélt lapunknak. Mint mondotta: az egyebek között a polgármesteri hivatalt, a kultúrházat és a könyvtárat is magába foglaló épület tetőzetét már felújították, így ezúttal az energiaracionalizálási programba vágnak bele.

– Az épület energetikai célú fejlesztése magába foglalja a régi gázkazán modern és költséghatékony faelgázosító kazánra való cseréjét, a nyílászárók, tehát a bejárati ajtók és ablakok cseréjét, illetve a szigetelést is – részletezte Horváth Gyula. – Ez utóbbi azt jelenti, hogy 20 centiméter vastagságú födémszigetelést, 15 centiméteres homlokzati szigetelést kap az épület, illetve természetesen a homlokzati vakolat is megújul, aminek következtében új külső színezése is lesz a községházának.

A polgármester azt mondja, mindezen munkálatok tervezett költsége valamivel több mint 25 millió forintot tesz ki, amit az elnyert pályázatból teljes egészében biztosítani tudnak. A munkálatokat az év első felében szeretnék megkezdeni, hiszen a felújítást 2020 végéig be kell fejezniük. Az önkormányzat azt is fontos szempontnak tartja, hogy lehetőség szerint helyi vagy környékbeli vállalkozók végezzék el a munkálatokat.

– Vannak további sikeres pályázataink is, ezek közül az egyik közvetlenül kapcsolódik a községháza energetikai célú fejlesztéséhez – sorolta tovább Horváth Gyula. – A Magyar falu programban 6,5 millió forintot nyertünk a polgármesteri hivatal előtti parkoló felújításához, ennek a beruházásnak 750 ezer forint lesz az önrésze. Szintén a Magyar falu programnak köszönhe­tően kétmillió forintot tudtunk orvosi műszerek és eszközök beszerzésére fordítani, itt már csak a pénzügyi elszámolás van vissza. A zártkerti területek fejlesztésére tízmillió forintot kaptunk, ennek 2,8 milliós önrésze van, s van egy sikeres Leader-pályázatunk is közösségi tér kialakítására, amit a sportpályánál szeretnénk megvalósítani.