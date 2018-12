Megjelent a Mediaworks új szakácskönyve, sok zalai finomsággal

Hétköznapok és ünnepek ételei – ezzel a címmel jelent meg a minap kiadónk legújabb szakácskönyve, benne számos zalai különlegességgel.

Ezúttal országos „hatókörű” felhívás előzte meg a kiadvány készítését, ugyanis 13 megyéből vártuk lapcsaládunk olvasóinak receptjeit, amelyek végül egy reprezentatív, igazán tartalmas kötetben láttak napvilágot. A Zalai Hírlap közönsége ezúttal is a legaktívabbak közé tartozott: 20 recept került be megyénkből a 180 oldalas, profi ételfotókkal illusztrált kiadványba. Már önmagában a zalai ételek száma is bizonyítja, hogy lapunk olvasói közül sokan magas szintű művelői a sütés-főzés tudományának, a beérkezett receptekből ugyanis jeles szakemberek alkotta zsűri válogatta ki a könyvben bemutatandókat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Erről is szó esett a Zalai Hírlap szerkesztőségében rendezett kedd esti összejövetelen, ahol Horváth A. Attila főszerkesztő és Kovács Vera megyei üzletszervezési vezető adta át a tiszteletpéldányokat a zalai szerzőknek. Közülük sokan már rutinos receptírók: van, aki a kezdetektől szerzőként szerepel az évek óta sorozatban megjelenő szakácskönyveinkben, és olyan hűséges olvasónk is eljött, aki mintegy húsz recepttel nevezett az idei felhívásra.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS