Megjelent a gutorföldei F. Pusztai Karolina legújabb könyve

A Kék-Fehér Könyvkiadó a közelmúltban jelentette meg a gutorföldei Fercsák Lászlóné, íróként F. Pusztai Karolina Örökül hagyom című könyvét, amely a 2018-ban napvilágot látott Négy évszak a pusztán című kötet folytatása.

Az első kötetben a szerző azokat a történeteket, hangulatokat, emberi kapcsolatokat írta le, amelyeket szülőfalujából, Salomvárról a gutorföldei Fercsák-pusztára kerülve az itteni születésű férje mellett megélt a településrész közösségében. Azokkal az emberekkel, akikkel együtt voltak tollfosztáskor, kukoricafosztáskor, közösen ültették el a krumplit, metszették a szőlőt, de együtt is szüreteltek, és közben mesélték, majd minden évben újra elmondták életük sorsfordulóit. Karola – hiszen az itteniek Karola néninek hívják őt – mindezeket egy kis füzetbe leírta, hogy megőrződjenek. Aztán lassan ezek az emberek is elmentek. Mint ahogy szeretett férje is, Laci, aki nem sokkal a könyv megjelenése után örökre eltávozott a szeretett asszony mellől…

– A Négy évszak a pusztán című könyv megjelenése után ígéretet tettem, hogy folytatni fogom a velem, velünk történtek leírását. Többen kerestek meg, hogy ők is tudnak érdekes életélményeket mesélni. Természetesen örültem a bizalomnak. Egy kis időt kértem, mert a férjem betegsége lekötött. Minden erőmet és szeretetemet felé szerettem volna sugározni. El kellett fogadnom, amikor elérkezett az idő, és Laci megtért a teremtőjéhez. Én pedig lassan felálltam és elkezdtem megvalósítani a neki is tett ígéretemet. Most nemcsak a Fercsák-pusztán élőkkel eltöltött esték jó hangulata volt velem, hanem a Jóisten, aki erőt adott, s a családunk és a gutorföldei emberek szeretete is. Akárcsak régen, újra jegyzeteltem. Tavasszal összeállítottam magamban a könyv lehetséges anyagát. A megmaradt történetek mellett, ahogy elkezdtem meghallgatni az emlékeket, már tisztában voltam azzal, hogy mi az, amit örökül lehet hagyni a köztünk élőknek, az elszármazottaknak, és annak, akit érdekel a falunk múltja és a jelene. Mi az, amire büszkék lehetünk, kik azok az emberek, akik régen is sokat tettek a közösségért, és kik azok, akikre ma is számíthatunk. Közben egy-egy történet számomra is meglepetéssel párosult.

Példaként elmeséli, hogy a könyvben szereplő gutorföldei emberek életélményein, az 1996 óta megőrzött Gutorföldei Gyertyaláng Hírhozójának féltve őrzött anyagán túl, meglepetésként hatott az I. világháborúban kapott vitézi érdemrendek története. Rétyi András családjának 1530-ig visszanyúló öröksége, Zajzon- Rétyi Péter nemesi címere és naplója. Iványi Géza bácsinak József Attilához fűződő története. Takács Károly Kétszeres olimpiai bajnok sportlövő, edző, alezredes Náprádfához fűződő gyermekkora.

– Az Örökül hagyom kötetben helyet kaptak az iskolánkról, óvodánkról, templomunkról szóló régi feljegyzések, falunk értéktára és mindazoknak az írásos anyaga, akik 2017-től megkapták a Gutorföldéért díjat. A kertvetélkedőn elért eredmények, vagy Turbuly Lilla írása Náprádfáról, s nagyon sokat segítettek a kölcsönkapott, féltve őrzött fotók is – fogalmaz a szerző.

Néhány fontosat említsünk meg Karoláról, akinek örök szerelme a kertészkedés is. Nagy kertet gondoz, tavasszal neveli szeretett palántáit, s éven át kaszálja a Fercsák-pusztai kis tó környékét. F. Pusztai Karolina másik énje, Fercsák Lászlóné előzőleg, 1978-tól a 2008-as nyugdíjazásáig élelmezésvezetőként dolgozott a gutorföldei óvodában. Éveken át részt vettek a Magyarország legszebb konyhakertje versenyben, s 2014-ben ezt a versenyt személyesen nyerte meg. 2017-ben pedig, 105 családdal, az ő szervezésével nevezett Gutorfölde a versenyre. Ekkor az Év Települése díját kapta meg Gutorfölde, Karola nénit pedig az addigi kertészeti tevékenységeiért, a megelőző díjak után, Életműdíjra érdemesítették. Nagyon büszke rá, hogy 2017-ben elnyerte a Gutorföldéért díjat is. Mindezek mögött ezernyi emlék, sok-sok barátság és persze tengernyi történet is meglapul…

– Akiről nem feledkezhetek meg, a Kék-Fehér Könyvkiadó igazgatója, Rátz Ottó, aki most is készségesen segített a könyv megjelenésében – említi Karola, s búcsúzóul még azt mondja:

– Szépen mutat majd a karácsonyfa alatt, remélem, nem fogok a kedves olvasóknak csalódást okozni…