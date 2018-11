Megismételte korábbi szakmai sikerét Nagykanizsa vegyeskara

Megvédte aranydiplomáját a Nagykanizsa Városi Vegyeskar a Kodály Zoltán VIII. Magyar Kórusversenyen, melyet a múlt hétvégén rendeztek meg a fővárosban.

Cseke József, a vegyeskar karnagya elmondta: a művészeti csoport 2017 őszén az olaszországi Riva del Gardában két kategóriában is kiérdemelt aranydiplomát. Azonban úgy gondolták, hogy most a hazai kórusversenyen is megméretik magukat, melyet háromévente rendez meg a KÓTA, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége.

– Szerettük volna „megvédeni” az aranydiplománkat – mondja Cseke József. – Azért esett erre a versenyre a választásunk, mert ez a legmagasabb szintű itthoni megmérettetés a magyarországi kórusok számára. A felnőtt vegyeskari kategóriában, ahogy a szakma hívja, a „király kategóriában”, annak is a legmagasabb szintjén, az A csoportban indultunk. Kötelező műként Szőnyi Erzsébet: Ima alkonyi harangszóra című szakrális művét adtuk elő. Ezenkívül még öt művet, Thomas Tallis: If ye love me, Kodály Zoltán, Ady Endre: Akik mindig elkésnek, Piotr Jańczak: Kyrie, Orbán György: Ave Maria és zárásként Sugár Rezső: Két szapphói dal című alkotását énekeltük el. Öt nagyon felkészült kórus versenyzett az A kategóriában, a zsűri döntése szerint az első helyezést a Szebellédi Valéria vezette budapesti Vox Caelestis érdemelte ki, a fennmaradó 4 (köztük mi is) aranydiplomát kapott. Nagyon büszkék vagyunk, hiszen azt igazolta vissza a 2017-es sikerünk után, hogy jó úton járunk, ráadásul egy nagyon erős mezőnyben tudtuk megvédeni az olaszországi aranydiplománkat.

Cseke József arról is beszélt: Nagykanizsán legközelebb december 8-án, az Alsótemplomban lépnek fel, 19 órakor, a templomról készült könyv bemutatóján. December 21-én a Felsőtemplomban mutatják be hagyományos karácsonyi hangversenyüket, melyen a keszthelyi Helikon Kórust látják vendégül. Huszonharmadikán este pedig szokásukhoz híven a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Templomban koncerteznek. A jövő évi tervek között hangzó anyag megjelentetése és egy külföldi versenyen való részvétel szerepel.

