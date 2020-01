Mégis ki rendelkezhet a sírhely fölött?

Egyszerűen megoldható helyzetnek tűnt, ám hosszadalmas procedúrává változott a sírhely megváltása olvasónk számára.

Az érintett fontosnak tartotta megosztani tapasztalatait a nyilvánossággal, mert véleménye szerint sokan nincsenek tisztában a teendőkkel. Bődey Zoltánné nagymamája 1997-ben hunyt el, annak idején a temetését nem négy gyermeke, hanem a vele együtt élő egyik unoka intézte. Ő volt az is, aki négy évvel azt megelőzően újraváltotta a sírhelyet, amely 1966-tól volt már a nagypapa nyughelye.

Eltelt negyedszázad, lejárt a sírhely megváltott ideje 2018 végével, amiről Bődeyné – tőle pedig a család – tavaly tavasszal értesült, amikor férjével kint jártak a Göcseji úti temetőben. Bődeyné édesanyja szerette volna újabb tíz évre megváltani szülei sírhelyét, ám ezt az 50 800 forintos díjat a temetést anno intéző rokon a 25 év elteltével nem kívánta megfizetni, ezért a hozzátartozók úgy gondolták, a még élő gyermekek valamelyikének ő átadja ezt a jogot. Ebben meg is egyeztek a rokonok, ám ekkor jött a meglepetés. Jóval nehezebb feladatnak bizonyult az átadás, a sírhelymegváltás, mint ahogy azt gondolták.

– Az unokatestvérem lemondó nyilatkozatot fogalmazott meg, hogy helyette az édesanyám, pontosabban idős kora miatt esetleg helyette én vehessem át a rendelkezési jogot a sírhely felett, és ezzel elmentünk a városgazdálkodáshoz – idézte fel Bődeyné. – Ott a kérésünket elutasították, ezután a polgármesteri hivatalhoz fordultunk, de azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a temetkezésről szóló törvény nem tartalmaz olyan előírást, amely alapján lehetőség nyílna a rendelkezési jog megállapodás alapján történő átadására. Ráadásul a temetési hely feletti rendelkezési jog nem vagyoni értékű jog, ezért az polgári jogi megállapodás alapján nem is adható át – sorolta. – Szóba került, hogy összeadjuk a pénzt, 50 800 forintot, és az unokatestvérem nevében megváltjuk a sírhelyet, de ezt nem tartottam jó megoldásnak, mert ez később a rendelkezési jogunkat korlátozta volna – mondta.

Mint felidézte, az is felmerült, hogy a megváltási idő lejártával esetleg megvásárolható a sírhely, ami 460 ezer forint körüli összeg, és újabb 25 évre megoldaná a kérdést, ám erre nem tartottak igényt. Végül több tárgyalás és néhány hónapos egyeztetés után megszületett az a hivatalosan is elfogadhatónak minősített megállapodás, amely alapján rendeződött az ügy. Azaz: az időközben újraváltott sírhely feletti rendelkezési jogot az unoka ingyenesen átadta Bődeyné édesanyjának, és ezt a sírban nyugvó nagyszülők élő leszármazói (három gyermek, illetve a már meghalt gyermekeik miatt négy unoka) elfogadták, amit aláírásukkal igazoltak. A megállapodás tíz példányban készült el, több tucat kézjeggyel ellátva…

– Rendkívül furcsának tartjuk, hogy saját szüleink, nagyszüleink, legközelebbi hozzátartozónk sírhelyét mi közvetlenül nem tudjuk megváltani, illetve ehhez papírok tömegét kelljen aláíratni a rokonokkal, ha rendezni akarunk egy ilyen egyszerűnek tűnő helyzetet – fogalmazta meg végül a véleményét Bődey Zoltánné.

Nos, a temetőkről és a temetkezésről szóló, 1999-ben elfogadott törvény egyértelműen fogalmaz, de tény, a hatálybalépését követően évekig a gyakorlat még sok helyen az országban nem ennek betűjét követte. A törvény alapján ugyanis a temetési hely felett – a nemzeti sírkertbe tartozó temetési hely, a hősi temetési hely, valamint a 40/I. § 5. bekezdése alapján a vallási közösség rendelkezése alá tartozó temetési hely kivételével – az rendelkezik, aki megváltotta. Több azonos jogállású örökös esetén – ellenkező megállapodásuk hiányában – a rendelkezési jog kizárólag együttesen gyakorolható.

A törvény szerint a temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni: aki a temetést szerződésben vállalta (például eltartó személy), akit arra az elhunyt végrendelete kötelez; végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa; az elhunyt egyéb, közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint. Ebből általában az következik, hogy az elhunyt örökösei, közvetlen hozzátartozói azok, akik aztán a sírhely feletti rendelkezési jogot is gyakorolják, de ez csak akkor igaz, amennyiben az új sírba temetés intézésekor erről e szerint rendelkeznek. Az élet azonban más helyzetet is hozhat, s előfordul, hogy nem a közvetlen hozzátartozók valamelyike rendezi a temetéssel kapcsolatos teendőket, hanem az, aki a rokonságból kellő lelkierővel bír a tragédiát követő napokban, vagy éppen más szempontok miatt vállalja magára az ügyek lebonyolítását. Épp erre tekintettel az új sírba temetéssel kapcsolatos ügyek intézésekor felhívják a figyelmet a későbbi következményekre, és nyilatkozatot is aláíratnak erről a temetést intéző személlyel, aki egyébként csak meghatalmazással járhat el, amennyiben nem a törvényben meghatározottak közé tartozik. Ilyenkor célszerű nagyon alaposan végiggondolni, hogy a sírhellyel kapcsolatban a család a későbbiekben mit tervez. A legfontosabb tehát, hogy a rendelkezési jog ahhoz kapcsolódik, akinek a nevében a sírhelyet megváltják. Ebből viszont az is következik, hogy az általa gyakorolt rendelkezési jog az ő halála esetén az örököseire száll át és nem pedig a sírban nyugvó személy(ek) közeli hozzátartozóira vagy örököseire.

Nos, a törvény 1999-ben lépett hatályba, ezért a következő években várhatóan mások is kerülhetnek olyan helyzetbe, mint Bődeyné és rokonai, ezért érdemes tájékozódni a családi sírhelyekkel kapcsolatban. Azt azonban jó tudni, hogy a megváltási idő lejárta után általában még hosszabb türelmi időt szoktak adni a temetők fenntartói, esélyt adva a rokonoknak a helyzet rendezésére.