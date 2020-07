Meghosszabbították a Virágos Magyarország verseny jelentkezési határidejét

Meghosszabbították a határidőt, így július 15-ig lehet nevezni a Virágos Magyarország versenyre. Közben a hévízi házi megmérettetés lezárult, és elkészültek a profi portfóliók, amik növelik a jelentkezők esélyeit.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) azért döntött a hosszabbítás mellett, mert bár ezres nagyságrendben érkeztek június végéig a pályázatok, ám sokan jelezték, a szeszélyes nyárelői időjárás miatt idén egyes fajták később indultak virágzásnak, így csak július közepére mutatják meg teljes pompájukat.

A Virágos Magyarországot idén – a Covid miatt – nem településeknek, hanem kert- és balkontulajdonosoknak hirdette meg az MTÜ, pályázni rövid leírással és olyan fotóanyaggal lehet, amely bemutatja, milyen dísznövények, egynyári és évelő virágok, fűszernövények szépítik az erkélyeket és az előkerteket.

Kategóriánként az első 3-3, valamint 7-7 további pályázatot díjaznak értékes kertészeti utalványokkal, továbbá egyedi, tematikus elismeréseket is kiosztanak. Emellett július 27. és augusztus 9. között közönségszavazást rendeznek, amelynek győzteseit szintén honorálják augusztus közepén.

A szervezőbizottsága arról is döntött, hogy a pályázat nemrég elhunyt zsűritagja, „Magyarország kertésze”, Bálint Gyuri bácsi tiszteletére Bálint gazda emlékdíjat is odaítélnek. A verseny fővédnöke Borbás Marcsi, a szakmai zsűri tagja pedig számos neves szakember között Laczkó Mária kertészmérnök, Hévíz főkertésze, a Gamesz igazgatója is.

Időközben lezárult a Virágos Magyarország hévízi házi versenye, amelynek a tétje az volt, hogy a legszebb 3-3 balkonról és kertről a helyi turisztikai nonprofit kft. profi portfóliót készíttet, amellyel nevezni lehet az országos viadalra – nyilván a minőség miatt jó esélyekkel.

Lapunk kérdésére Miklós Beatrix, a TDM Egyesület elnöke elmondta, 16-an jelentkeztek a felhívásra június közepéig, s a legjobb hatról időközben megszülettek a professzionális felvételek, öten pedig ezzel a portfólióval neveztek a Virágos Magyarország versenyre.