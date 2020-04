Meghosszabbítják a korlátozásokat a Balatonnál

A legtöbb Balaton-parti településen nem bízzák a véletlenre a vírus elleni védekezést.

A már korábban meghozott intézkedéseket meghosszabbítják, így Balatonberényben sem lehet a hétvégén a közterületeket látogatni, sem a strandokat. Balatonfenyvesen már egy hete tilos a fürdőhelyek és a keleti mólószár látogatása, ez marad a most is.

Nem látogathatóak a balatonszárszói strandok, sem a közterületek, de ugyanígy Balatonföldvár is fenntartja a korlátozó intézkedéseit.

Balatonmáriafürdőn is lehet korlátozásokra számítani a hétvégén, és Balatonboglár, valamint Balatonlelle sem lazít a közterületek korábbi lezárásán. Mészáros Miklós balatonboglári polgármester megkérte a városlakókat, hogy bevásárlásaikat ne hétvégén intézzék, a nyaralótulajdonosokat pedig arra, ha megérkeznek, ők se mozogjanak a közterületeken. Nem látogathatóak a strandok a várdomb környéke, a Szent Erzsébet Park, a Gömbkilátó és a Kalandpark sem.

Zamárdiban a játszóterek és a kilátó tart zárva a hétvégén, a többi közterületen nincs konkrét lezárás. Viszont hétvégén kötelező közterületen és az üzletekben maszk viselése.

Szántódon a veszélyhelyzet kihirdetése óta nem használhatóak a szabadtéri parkok, strandok, s ezt fenntartják ezen a hétvégén is. Ahogyan a kötelező maszk használat is marad az üzletekben.

Siófokon is lesznek lezárások, ott a hajóállomás nagy parkolója, a Rózsakert, az Isztria sétány és a Balaton közti zöld terület no go zóna. Viszont a Jókai parkot használhatják a városlakók. Forgalmi rend változás lesz, mivel egyirányúvá válik a Mártírok útja, a Batthyány utca kereszteződésétől, illetve a Petőfi sétány. Erre a hétvégére már feloldják a fitneszparkok használatának tilalmát, de a maszk viselésén nem változtatott a polgármester.

Fonyódon nincsenek lezárások, ugyanez a helyzet Balatonkeresztúron és Balatonszemesen is -írja a sonline.hu.