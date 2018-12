Meggyújtották a harmadik gyertyát Csesztregen

Sokéves hagyomány a községben, hogy karácsony előtt együtt ünnepel a helyi közösség. Óvodások, iskolások, valamint a civil csoportok tagjai lépnek színpadra, hogy műsorukkal vidámságot, adventi hangulatot varázsoljanak a falubeliek szívébe.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

Vasárnap délután zsúfolásig megtelt a művelődési ház, rengeteg érdeklődőt vonzott a program, de maguk a szereplők is több tucatnyian voltak. Az óvodások és iskolások mellett a Korhatártalanok Klubjának női kara, a csesztregi pávakör, a helyi színjátszó csoport, illetve Lakatos Szibilla táncosokból álló csoportja, a Kis Tündérek léptek színpadra. A Korhatártalanok Klubjának ügyes kezű kézimunkázói minden családot horgolt ajándékkal leptek meg.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Legalább másfél évtizede tartunk falukarácsonyt a községben, ez egy nagyon szép és bensőséges közösségi programja a településnek – mondta Czupi Magdolna polgármester. – Ma a templomainkban és az otthonainkban is meggyújtottuk az adventi koszorút. Egy hetünk van arra, hogy felkészüljünk a szeretet ünnepére, de ne csak az ajándékvásárlással, a sütéssel-főzéssel, hanem lelkiekben is hangolódjunk rá arra, hogy az ünnepeket szeretteink körében, egymással, békében tölthessük el. Az év vége közeledtével köszönetet is mondunk, s én most elsősorban azoknak szeretném a hálámat kifejezni, akik tettek azért, hogy ezt a napot méltóképpen megtarthassuk. Csesztregen sokan élnek, akik tenni akarnak a közösségért. Szeretném, ha ez sokáig így maradna.

A falukarácsony a műsor után a piactéren folytatódott, itt alkalmi kórus, a többségében pedagógusokból álló énekkar lépett fel ünnepi dalokkal, mellette forralt borral, teával, és sokféle bejglivel kínálták a hallgatóságot.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS