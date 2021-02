Megérkeztek Zalába az időseknek szánt oltóanyagok

Megérkeztek Zalaegerszegre és Lentibe az első Moderna vakcinák, melyekkel csütörtöktől elkezdhetik a 80 év felettiek oltását. Az egyik ampullát dr. Halász Erzsébet, Zalaegerszeg és Lenti járás tisztifőorvosa adta át dr. Gergye Ferenc háziorvosnak. Ez az adag tíz páciens beoltására elég.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Müller Cecília országos tiszti főorvos múlt hét pénteki sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy bővült a Magyarországon felhasználható oltóanyagok listája. Az amerikai Pfizer és Moderna, a brit AstraZeneca és az orosz Szputnyik mellett mostantól a kínai Sinopharm készítménye is engedélyezett. A napokban befejeződött az egészségügyi dolgozók oltása, a szociális intézményekben lakók és dolgozók oltása folyamatban van. Őket a regisztrált idős betegek követik. Ahogy az országos tisztifőorvos fogalmazott, nagymértékben számítanak a háziorvosok segítségére.

A kormány tájékoztatása szerint a háziorvosok már megkapták a listát, ami alapján felállítják az oltási sorrendet. Gergye Ferenc háziorvos lapunknak elmondta, praxisában közel ezren regisztráltak, a szakember az előírásoknak megfelelően a nyolcvan év felettiekkel kezdi.

– Azt javaslom, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály ne várjon és ne válogasson az oltóanyagok közül – mondta Gergye Ferenc. – Nem érdemes összehasonlítani a vakcinákat, ugyanis mindegyik több évtizedes, nagy múltú oltóanyaggyártó cég terméke. Nem értem az ellenpropagandát, a zavarkeltést, ugyanis arra kellene törekednünk, hogy minél rövidebb időn belül véget vessünk a járványnak. Természetesen mindenkinek joga van választani, csak akkor azt kockáztatja, hogy hátrébb kerül a sorban. Én megkaptam a Pfizer oltást, a másodikon is túl vagyok egy hete, mondhatni védettnek minősülök. Ha másfajtát kaptam volna, azt is vállaltam volna.

Halász Erzsébet tiszti főorvos a sajtó jelenlétében nyújtotta át az ampullát.

– Felbontás után hat órán belül fel kell használni a Moderna vakcinát, tehát jó szervezőkészséget igényel a háziorvos részéről – tájékoztatta lapunkat dr. Halász Erzsébet tiszti főorvos. – Négy napunk van, csütörtöktől vasárnapig be kell hívni a pácienseket. A háziorvos dönti el, hogy az ő körzetében milyen sorrendben hívja be az idős embereket. Ő maga tíz embert olt be a rendelőjében vagy a páciens lakásán, további hat személyt a kórházba küld. A döntés leginkább a jelentkezők általános egészségügyi állapotától és betegségétől függ. Első körben, ezen a héten csak nyolcvan felettieket oltunk. Zalaegerszeg és Lenti járásban összesen kilenc ampullát kaptunk, a kilenc körzetből hét zalaegerszegi és környéki, kettő pedig lenti és környéke. Várhatóan jövő héten kapunk még Moderna oltóanyagot. Azt, hogy az oltási tervet hogyan tudjuk megvalósítani, az a ténylegesen megkapott vakcinák mennyiségétől függ. Ezen a héten egyébként az országban 1080 háziorvosnak jut egy-egy ampulla. Most Moderna-vakcinával oltanak, amelyből az elsőt követően 28 napon belül kell beadni a második oltást. A vírus elleni védettséghez általában két oltásra van szükség, tehát a következő néhány hétben is nagyon ügyeljen mindenki az egészségére.

A kormányzati weboldal tájékoztatott továbbá, hogy a regisztráció folyamatos, arra bármikor lehet jelentkezni online vagy postai úton. Az Operatív Törzs oltási terve alapján az egészségügyben és a szociális intézményben dolgozók beoltását követően hamarosan megkezdődik a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium dolgozóinak az oltása.