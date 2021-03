Megérkezett az egyik elektromos autó Lentibe

Nemrég megérkezett a város önkormányzatához az innovációs és technológiai minisztérium pályázati kiírásán elnyert egyik elektromos autó.

Mint arról Horváth László a Nissan Leaf típusú 5 személyes személygépkocsi bemutatásán beszámolt: tavaly a vállalkozói inkubátorház megújítását célzó projekt keretében két beállásos elektromos autó töltőállomás létesült az épület parkolójában. A megújult létesítményt az elmúlt év augusztusában dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter avatta fel, aki akkor a töltőállomás létesítése kapcsán felajánlást tett, illetve arra bíztatta a város önkormányzatát, hogy nyújtson be pályázatot elektromos jármű beszerzésére.

-Két gépjármű beszerzésére nyertünk el mintegy 25 millió forintot, az autókat önkormányzati célra használjuk – mondta Horváth László. – A második jármű is hamarosan megérkezik, ez egy hét személyes Nissan Acenta típusú lesz, amit akár civil szervezetek is igénybe vehetnek. Az elektromos járművek használatával szeretnénk demonstrálni hogy környezetbarát város vagyunk és másokat is ösztönzünk az öko-tudatosságra. Az önkormányzat az eddigi gyakorlatnak megfelelően az autó használatára vonatkozó szabályzatot készít.

A polgármester hozzátette, hogy a városban már több rendezvény is kapcsolódott az e-mobilitáshoz, az elektromos autókhoz, de a város további programok révén is élen jár a klímabarát megoldások terén, ilyen a folyamatban lévő zöldváros, valamint a geotermikus fűtésrendszer kialakítása, de több intézmény energiaracionálizálása is megtörtént.

Filó Gabriella, az inkubátorház felújítását célzó program projektmenedzsere mindezt azzal egészítette ki dr. Palkovics László avatóbeszédét felidézve, hogy az inkubátorház megújítása a város gazdasági fejlődéséhez több ponton is hozzájárul, az energetikai korszerűsítés mellett a létesített elektromos autó töltőállomás is a környezetvédelmet és az e-mobilitás programot szolgálja.

-A töltőállomás két autó egyidejű töltésére alkalmas – tájékoztatott Filó Gabriella. – Kétszer 22 kilowatt teljesítményű, internetes kapcsolattal működik, okostelefonra tölthető applikációval, míg fizetni bankkártyával lehetséges. Javaslom mindenkinek, a helyieknek, vagy aki a városban jár és az autója elektromos, hogy látogasson el ide és használja a töltőoszlopot.