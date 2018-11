Megemlékeztek az 1956-os forradalom leverésére Nagykanizsán

A szovjet csapatok 62 évvel ezelőtti bevonulására, az 1956-os forradalom vérbe fojtására is emlékeztek pénteken Nagykanizsán.

A közelgő november 4-i nemzeti gyász­nap alkalmából Nagykanizsán a Nagy-Magyarország Emlékműnél koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeztek meg a diktatúrák, a háborúk és az 1956-os forradalom áldozatairól.

A megemlékezést a Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem programsorozat keretein belül rendezték. Rajnai Miklós Bánffy Miklós-díjas bölcsész, főszervező elmondta: sorsdráma november negyedike és október hatodika, az aradi vértanúk kivégzésének napja, ám Trianon is. Hozzátette: a rendezvényen azokra a helyi kötődésű emberekre is emlékeztek, akiknek sokat köszönhet az ország, így fejet hajtottak Jesch Aladár, Bátki József, Buda Ernő, Takács János és Csap Lajos emléke előtt is.

Rajnai Miklós a rendezvényen kiemelte: az utókornak kötelessége megőrizni az emléküket, és a hősök életének tanulságát is tovább kell adniuk a jövő nemzedékének.