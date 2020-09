Megbontotta a vihar a szentgyörgyvölgyi templomtetőt

Pár évvel a legutóbb elvégzett helyreállítási munkálatok után ismét kilyukadt a település XVIII. században épült római katolikus templomának teteje. Az épület biztosítása révén a legszükségesebb munkálatokat ugyan el tudják végezni, ám tartós és megnyugtató megoldást csak a mielőbbi teljes körű felújítás jelentene.

A tetőhéjazatot a vihar bontotta meg, előbb a kúpcserepek mozdultak el, majd dominóelvszerűen a többi is követte. Legalábbis ezt állapította meg a teljes tetőfelületet kívülről, alpintechnikai módszerrel bejáró Tóth-Tanner Balázs, miközben munkatársaival, Hajósi Balázzsal és Cseh Andrással a pótlásukat végzi. Az Alpingreen Kft. vezetőjének szakvéleménye szerint ugyanakkor csak a cserepek helyreigazítása önmagában még az állagmegóváshoz sem lesz elegendő, hiszen a torony vakolata, párkánya is sérült, ezáltal pedig folyamatosan ázik a fal.

Varga Zsuzsanna, a település polgármestere is azt mondja, teljes körű felújításra lenne szükség, de ez nem új keletű megállapítás. Műemlékvédelmi szakemberek bevonásával el is kezdték az előkészületi munkálatokat – nagy vonalakban felmérték a templom állapotát –, s a felújítás anyagi költségeinek előteremtése érdekében is tettek lépéseket. A csesztregi plébánia – aminek fíliája Szentgyörgyvölgy – két éve jótékonysági akciót szervezett, a hívek által akkor felajánlott összeg jó alapot képezhet egy teljesebb körű kutatás elvégzéséhez. Sülyi Péter, az őrségi fesztiválok, így a Hétrétország szervezője ugyancsak az ügy mellé állt, harmadik éve próbálja felhívni azzal a figyelmet a gyönyörű és értékes épület megmentésére, hogy zenei programjaik egy részét ebben a templomban tartják.

– A szentgyörgyvölgyi római katolikus templom évtizedek óta nagyon rossz állapotban van, annak ellenére is, hogy az épület műemléki védettséget élvez – mondta Varga Zsuzsanna. – A be­ázás az egyik fő s állandóan jelentkező probléma, a belülről is jól látható nagyméretű foltok azt mutatják, a tetőt sokszor megrongálta már a vihar. A beázások sajnos a freskókat is érintették, ám valami csoda folytán a mennyezeten ábrázolt Szent György menny­bemenetele viszonylag jó állapotban van, de ugyanez mondható el a teljes szentélyről, így a Szent Györgyöt ábrázoló oltárképről is, bár utóbbira ráférne egy alapos tisztítás. A nedvesedés miatt a falakon ugyanakkor számos helyen alakult ki zöldpenész, de statikai problémák is jelentkeztek. A templomdomb megbontása miatt a sekrestyerész megsüllyedt, ezáltal a főfalak is megrepedtek. A sekrestye jelenleg aládúcolva várja jobb sorsát. Ugyancsak rossz állapotú a templom fa berendezése, a gyönyörű tárgyak szuvasak, elhanyagoltak. Az orgonaszakértő Hajdók Judit szerint az országban egyedülálló kialakítású orgonát pedig nemcsak restaurálni, de rekonstruálni is kellene már.

A hat éve polgármester Varga Zsuzsanna nem szentgyörgyvölgyi születésű, mégis fontos feladatának, hosszú távú tervének tekinti a község legrégibb, Árpád-kori eredetű, késő barokk stílusú, szakrális épületének felújítását, még akkor is, ha egyes falubeliekben ez értetlenkedést vált ki. Amikor a szándékának hajtóerejéről kérdezzük, annyit mond: az értékmentés, a hagyományőrzés, a magyarságtudat, a történelmi múlt felvállalása, az identitás erősítése a mentalitásával együtt járó tulajdonságok. Hosszan nem akar róla beszélni, csak annyit mond: ezt a gyönyörűséget bűn lenne tovább veszni hagyni. Egy része ugyanis már elveszett, s nem csak az épület jelenlegi állapotára utal a polgármester. Tudomása szerint berendezési tárgyak tűntek el az évtizedek folyamán, de miután teljes körű feljegyzés nem maradt fenn ezekről, jórészt csak a helybéliek emlékezetére hagyatkozhatnak. A polgármester szerint ezért is szükséges a felújítási tervdokumentáció készítésével párhuzamosan helyszíni és levéltári művészettörténeti kutatást végezni.

– A templomhajóból például minden egykori dísz eltűnt – magyarázza a polgármester. – A falu egyik legidősebb lakója, a templomot jelenleg is gondnokló 93 éves Gaál Istvánné mesélte, hogy a most már üresen álló mellékoltárok egyikében a templom valamikori mecénása, Binder János és felesége, Binder Walburga emeltetett a Szentháromság tiszteletére oltárt.