Megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetem és az Autóipari Próbapálya Zala Kft.

A megyeszékhelyi járműipari tesztpálya, valamint a Pécsi Tudományegyetem (PTE) közötti együttműködés lehetőségét teremtette meg az a megállapodás amelyet pénteken délben írtak alá ZalaZone fogadóépületében.

A kontraktus létrejötte kapcsán dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter emlékeztetett rá, hogy a PTE egészségügyi képzéssel már hosszú ideje jelen van Zalaegerszegen. A most kötött megállapodás eredményeként pedig az egyetemen folyó műszaki kutatásokkal is megjelenhet, ehhez kiváló helyszín az autóipari tesztpálya. A jövőbeni tervekről szólva dr. Medvegy Gabriella, a műszaki és informatikai kar dékánja arról szólt, hogy az autonómrendszerek, a gépi jelfeldolgozás, a szenzorika terén tudnak majd együttműködni. Kutatási területként a drónt emelte ki, mint olyan eszközt, amely önálló döntésre képes, a gépi látást támogató szoftverekkel működik. Úgy látja, hogy a tesztpályán felépülő smartcity is nyújt számukra kutatási lehetőségeket.

A megállapodást az egyetem részéről dr. Miseta Attila rektor, míg az Autóipari Próbapálya Zala Kft. képviseletében dr. Háry András írta alá.