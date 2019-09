Megáldják a botfai kopjafákat

Pályázati támogatással állították helyre a botfai temető I. világháborús hadisírjait. A kopjafák megáldására szeptember 29-én, vasárnap 16 órakor várják az érdeklődőket.

A megyeszékhely önkormányzata 2018 végén pályázatot nyújtott be a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumhoz, a magyarországi temetkezési helyen található I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetételét, felújítását, helyreállítását szorgalmazó felhívásra. A botfai köztemetőben található I. világháborús hadisírok felújítását célzó elképzelések támogatásáról az idén áprilisban döntöttek, s a munkálatok augusztus végére befejeződtek – tájékoztatott a polgármesteri hivatal és a hadtörténeti intézet.

A közlemény úgy fogalmaz: Zalaegerszeg város vezetése fontosnak tartja megőrizni a katonák emlékét, tartozzanak bármely nemzethez is, s folyamatosan odafigyel valamennyi világháborús emlékműre, azok karbantartására, rendezettségére. A hadisírok és emlékművek amellett, hogy megőrzik az I. világháborúban harcoló katonák emlékét, felhívják a figyelmet a világháború veszteségeire, áldozataira, és örök mementóul szolgálnak, hogy a világháborús borzalmak többé ne történhessenek meg.

Zalaegerszeg Botfa településrészében található a város negyedik legnagyobb köztemetője, amely őrzi – Kollarits Ferenc egykori igazgató-tanító tervei szerint – a község 33 hősi halottjának emlékét. A régi és új terület között vezető út két oldalán a családtagok 33 fát ültettek, és minden fa előtt fa kopjafa állt, a hősi halottak nevével. Az oszlopokat 8 kivételével a hősi halottak hozzátartozói faragták. A fa kopjafák közül napjainkra csak néhány maradt, azok is nagyon rossz műszaki állapotban voltak. A projekt keretében 33, az eredetivel azonos, formájában és anyagában megegyező, újragyártott emlékfa oszlop készült. A kopjafák betonalapzatra kerültek, rajtuk emléktábla jelöli az I. világháború botfai áldozatainak nevét. A felújítás során növényzetet is telepítettek és környezetrendezési munkálatokat is végeztek. A pályázaton elnyert 1 millió forinthoz az önkormányzat saját forrásból 1,7 millió forintot biztosított – áll a közleményben.

E héten vasárnap, 16 órakor az I. világháború botfai hőseire emlékező ünnepség keretében megáldják a kopjafákat. Köszöntőt dr. Gyimesi Endre történész, a város volt polgármestere mond, az egyházi áldást pedig Furján Gellért plébános atya szolgáltatja. Műsort ad a Válicka Citerazenekar és az Őszirózsa Nyugdíjas Klub énekkara, Kocsis Maja pedig verssel, míg Nagy Sándorné énekkel színesíti a rendezvényt.