Megalakult a Zalaegerszegi Patrióta Klub, melynek vállalkozók a tagjai

Egyéves előkészítő munka után csütörtökön este új, jótékony célokat maga elé tűző klub jött létre vállalkozói est keretében a megyeszékhelyen. Az év végéig egyesületté átalakuló Zalaegerszegi Patrióta Klubot 32 vállalkozó alapította az ügyeiket intéző Zrinszki István vezetésével.

Az új klub a már létező Zrinszki Alapítvány tevékenységi nyomvonalán halad, a társadalmi szerepvállalás jegyében zalaegerszegi önkormányzati szervezeteket, gyermek- , szociális és egészségügyi intézményeket, valamint rászoruló családokat támogatva. A megalakulás kapcsán Zrinszki István elmondta, a támogatói tagdíjak révén 9,3 millió forinttal kezdenek hozzá a munkához, az említett területeken dolgozó szakemberek bevonásával juttatják el az adományokat oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, de várják azt is, hogy megkeressék őket mindazok, akik egyedül nehezen boldogulnak. A klub aktivistája hozzátette, az alapítvány eddig a megyeszékhely zöldítésével, az óvodák játszótereinek felújításával és a Mikulás-udvar szervezésével bizonyította szándékait. Az alakuló ceremónián köszönetet mondott a vállalkozóknak, akik összefogva sokkal többet tudnak segíteni, mintha egyedül, kisebb összegekkel támogatnák a kitűzött célokat.

A rendezvényen Balaicz Zoltán polgármester emlékez­tetett, az egészségügyi veszélyhelyzet kezelése nehe­zebb helyzetbe hozta az önkormányzat gazdálkodását, a közhatalmi bevételből mintegy 2 milliárd forinttal kevesebb kerül hozzájuk, 2 szűkebb év következik, ezért fontos az a korrekt kapcsolatokon alapuló támogatás, ami a klub tervei közt szerepel. Vigh László országgyűlési képviselő köszöntőjében azt mondta, 100 év alatt nem érkezett ide annyi felújításra, új beruházásokra szánt pénz, mint most. A vállalkozókat dicsérve arról is szólt, hogy aki a maga erejéből jut előbbre, meg tudja becsülni a többletet, s ha abból nemes célokra is fordít, bizonyítja az összefogó lokálpatrióta közösség erejét.

Dr. Sifter Rózsa, Zala megyei kormánymegbízott felidézte, a korábbi jótékonysági rendezvényeken is volt módja jelen lenni, ismeri és nagyra értékeli az önzetlen segítségnyújtást, hiszen, bár Zala virágzó térsége hazánknak, itt is élnek nehéz körülmények között családok, gyerekek. Nekik fontos, hogy számíthatnak a szerencsésebb sorsú zalaiakra.

A kormánymegbízott leszögezte, az adakozó vállalkozók a Zalában egyetértésben dolgozó közéleti szereplők támogatását élvezik. Az alakuló ülés végén a klubtagok emléklapot vehettek át Zrinszki Istvántól.