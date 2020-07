Megalakult a Zalaegerszegi Nyugdíjasok Táncklubja

Fergetegesre sikerült a nyugdíjasok táncklubjának alakuló rendezvénye. A városi önkormányzat és az „Életet az éveknek” klubszövetség megyei szervezetének támogatását élvező közösség a jövőben minden hónap 3. csütörtökén tartja táncestjét.

– Sokan rosszallóan mondogatták, hogy Zalaegerszegen nincs zenés-táncos szórakozóhely, pedig más városokban jól működnek. Már 3 éve tervezgettük egy táncklub megalakítását, eddig a helyet kerestük, ahol sok ember táncolhat, közben asztalok mellé ülhet, és kulturált kiszolgálásban lehet része. Az új Napfény étterem fogadott be bennünket, a helyet bérleti díj nélkül biztosítják, csak a fogyasztást kell fizetni. A klub célja az egészséges életmód elősegítése, s ebben nem is lesz hiba, hiszen a tánc olyan sport, amely az ember minden porcikáját megmozgatja, s közben feltöltődik a lelkünk is – mondta Király Imre, az új zalaegerszegi civil szervezet vezetője.

– Zalaegerszeg szerencsés helyzetben van, hiszen közösségi életét szép számú civil szervezet színesíti – emelte ki Gecse Péter alpolgármester, hozzátéve: reményeik szerint a nyugdíjasok példáját a fiatalabb generáció ezúttal is követi.

Dr. Kocsis Gyula, az „Életet az éveknek” Klubszövetség megyei vezetője a minőségi élő zenés rendezvények fontosságát hangsúlyozta, s elárulta, a lelkesedést látva már táncversenyek rendezését is fontolgatják. Az alakulóceremónia után a klub a gyertyafénykeringővel nyitotta meg a táncot. A talpalávaló élő zenét Vörös István szolgáltatta.

– Örültem a felkérésnek, mert van létjogosultsága a zenés-táncos esteknek, sok helyen megfordulva tapasztaltam, nagy rá az igény. Míg 30-40 éve hétköznapokon is minden korosztály talált helyet, ahol élő zenére táncolhatott, most szinte egyáltalán nincs rá módja – így a 30 éve zenélő Vörös István, megígérve: mindig azt a nótát „húzza” majd, amelyikre a szeniorok táncolni akarnak.