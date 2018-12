Még zöldebb lesz Letenye

A zöld város program több eleme is megvalósult már Letenyén, például elkészült a Béke utcai felnőttjátszótér, illetve megújult a kastélypark. A projekt jövő ősszel zárul.

Farkas Szilárd, Letenye polgármestere elmondta: az önkormányzat az Európai Unió terület- és településfejlesztési operatív program zöld város kialakítását célzó felhívására nyújtott be pályázatot, s nyert el összesen 200 millió forintot.

– A projekt, ahogy a neve is jelzi, Letenye zöld területeinek megújítását célozza – mondta Farkas Szilárd. – A beruházás már javában zajlik, több eleme elkészült. Pontszerű fejlesztések történnek, ezek sorában a Béke utcait említeném elsőként, ahol a Béci-patak közelében térkőburkolatos gyalogösvényeket alakítottunk ki, illetve egy úgynevezett felnőttjátszóteret építettünk. Voltak, akik ezt kissé extrém dolognak tartották, hiszen ilyenre még nem volt példa Letenyén, de azt gondoltuk, hogy a fejlesztéssel talán hozzá tudunk járulni a környező társasházi övezetben élők egészségének megőrzéséhez azzal, hogy ilyen sportolási lehetőséget biztosítunk számukra. Ez a projektelem már elkészült, a területen szemetes edényeket, padokat is elhelyeztünk.

A beruházás keretében sor került a Hóvirág Óvoda előtti terület megújítására is, ahol parkosítás történt és sétányokat alakítottak ki, továbbá fákat ültettek. Valamint folyamatban van egy látványtó kialakítása a Béci-patak és az óvoda közötti területen.

– Itt az Andrássy-Szapáry grófok idejében is volt tó, annak szeretnénk emléket állítani ezzel a projektelemmel – magyarázta a polgármester. – S ha már többször is említettük a Béci-patakot: ezen évekkel ezelőtt fahíd állt, az úgynevezett Európa-híd, amit az áradás annyira megrongált, hogy el kellett bontanunk; most visszaállítjuk az objektumot, biztonságosabbá téve ezzel a közlekedést az iskolások és az óvodások számára is. Ez úgynevezett mesehíd lesz, ugyanis mesefigurákkal díszítjük. Megújítottuk a régi játszóteret, részben elkészült a beruházás, új, szabványos játékokat, mászóeszközöket helyeztünk ki a kemping előtt. Innét egy sétányt építettünk a művelődési házhoz, melynek környezetét, az Andrássy-Szapáry kastély parkját szintén felfrissítettük. A platán környezetében sétányt építettünk, a szakemberek által bevizsgált, beteg, elöregedett fákat kivágtuk és szeretnénk visszaállítani a régi rózsalugast.

Gondoskodtunk az eltávolított fák pótlásáról is, 270 növényt, fákat és cserjéket ültettünk már el és ültetünk eztán. A kastély előtt murvás sétányokat alakítottunk ki, továbbá az itt álló Kossuth-emlékoszlop eredeti tájolását visszaállítottuk. Ez valamikor a templom felé nézett, ezért a talapzatát elbontottuk és új talapzatot építettünk neki, az alkotást pedig a régi irányba fordítottuk. Az ország első Kossuth-emlékoszlopaként született meg, ezért a letenyeiek nagy becsben tartják. Az oszlop előtti tér térburkolatot kapott, így a márciusi megemlékezés méltóbb körülmények között történhet meg.

Farkas Szilárd hozzátette: valamennyi fejlesztési területen kamerarendszert építenek ki, hiszen az újonnan létrehozott értékeket meg kell védeni.

