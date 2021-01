Még sokáig biciklis központ maradna Lenti

A közelmúlt idevágó fejlesztése nyomán 2020-ra is elnyerte a város a Kerékpárosbarát település címet. A közeljövőben további, közel 1 milliárd forint értékű beruházások várhatók ezen a területen.

– Önkormányzatunk is sokat tesz, hogy Lentiben minél élénkebb legyen a kerékpáros élet – fogalmazott Horváth László polgármester. – A tavalyi Kerékpárosbarát település kitüntető címre mindannyian büszkék lehetünk. Már nem először kaptuk meg: 2013-ban, 14-ben, 15-ben és 16-ban is nekünk ítélték, majd két évig nem volt ilyen kiírás, 2019- ben pedig haladó kerékpáros település lettünk. A kerékpározáshoz az eszközök mellett szükséges olyan környezet is, amely megfelel ennek a tevékenységnek. Lentiben több mint 20 kilométer kerékpárút épült, és ezeket tovább bővítenénk. Emellett a felújításoknak köszönhetően egyre bővülnek településünkön a kerékpározásra alkalmas, alacsony forgalmú útszakaszok is.

Lentiben a kerékpáros fejlesztéseket nemcsak a turisztikai szempontok generálják, hanem a munkába és az iskolába járás is. Számos pályázat szolgálja e célokat.

-Több mint 1 km-rel növeltük nemrég a kerékpárutak hosszát a városban a Béke úti kerékpárút elkészültével, továbbá megújult Lenti és Máhomfa között több, mint 3,5 km hosszban a bicikliút – folytatta. – Ezzel a szakasszal egészen Kerkateskándig juthatnak el a biciklisek kerékpárúton. Lentiszombathelyen a kultúrház mellett elektromos töltőállomás, pihenő- és szervízpont létesült, míg a városban az autóbusz-pályaudvaron kerékpártárolót helyeztünk el. A zöldváros projekt keretében kerékpárút, illetve kerékpársáv létesül a 75. számú főút és a Táncsics utca csomópontjától a Bánffy út kereszteződéséig, illetve a Táncsics út teljes hosszában. A város belterületén további kerékpározható útszakaszokat kívánunk kialakítani. A Lenti és a mumori városrész közötti kerékpárút a Petőfi úton kerékpársávval folytatódik majd, ezzel megvalósul az összeköttetés a máhomfai városrésszel. Megújul a Lenti és Lentikápolna közti kerékpárút is, ami szintén a városrészből való biztonságos közlekedést segíti. Utóbbi két beruházásnál a közbeszerzési eljárás már folyamatban van. Kapcsolódunk az Eurovelo 13-as kerékpáros útvonalhoz, mely a szlovén-magyar határszakaszon halad, hiszen szintén egy TOP-os projektnek köszönhetően a tervek szerint még idén megújul a Lenti-Rédics kerékpárút 4,6 km hosszban a 86. számú főút körforgalmától egészen Lentiben a Gyár útig, onnan tovább a Lovarda út felé, mely szakaszok szintén felújítást nyernek. Ezzel megvalósul az összeköttetés a Táncsics utcáig, illetve a sokak által kedvelt Lendvadedes felé vezető kerékpárútig.

Horváth László hangsúlyozta: a fenti projektek révén a városban és a térségben jó kerékpározható hálózat létesül, melyet a helyiek és a turisták egyaránt használhatnak.

-A kerékpárosbarát cím elnyerését számos rendezvény és segítette, köszönöm mindenkinek, aki ehhez hozzájárult – folytatta a polgármester. – Meg kell említeni a Bringázz a munkába! programot, a kerékpáros reggeliket, a rendőrséggel közös akciókat, a 24 órás kerékpáros maraton, a profi versenyzőket is felvonultató magyar-szlovén-horvát együttműködéssel megvalósuló Háromországos Pannon Maraton, illetve 2018-ban a Tour of Slovenia egyik szakasza Lentin haladt át. Több, a kerékpárosok tájékoztatását

szolgáló, a környéket bemutató kiadvány is készült és készül. A megvalósult és a jövőben kialakítandó fejlesztések szorosan kapcsolódnak a járás és a megye területén megvalósuló kerékpáros hálózatokhoz. Bízom benne, hogy a folyamatban lévő projektjeinkkel, 2021-ben is bízvást pályázhatunk a kerékpárosbarát település címre.