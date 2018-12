Még lehet csatlakozni a szeretetdoboz-akcióhoz

Csütörtökig még bárki csatlakozhat az önkormányzat által immár harmadik alkalommal meghirdetett Egy doboznyi szeretet elnevezésű jótékonysági kezdeményezéshez. Cseresnyés Péter miniszterhelyettes és felesége, Cseresnyésné Nagy Lívia a hétvégén ismét több cipős dobozt töltött meg ajándékokkal, na és persze szeretettel.

– Annak idején Hella Ferenc református lelkész indította el városunkban az Egy doboznyi szeretet elnevezésű akciót, amihez felhívásunkra az önkormányzat is csatlakozott, tulajdonképpen felkarolva a mozgalmat. Az akció, tekintettel a számos csatlakozóra, ma már egyfajta hálózatos formában, a szeretetdobozok útját végig figyelemmel kísérve működik – emlékeztetett Cseresnyés Péter, az akció megfogalmazója és fővédnöke, aki hozzátette: a kezdeményezés kiszélesítésével már nemcsak egy-kétszáz rászoruló gyermek kap ajándékot, hanem több ezer, és nemcsak a városban, de az egész térségben.

– Úgy gondolom: kevés nemesebb küldetés létezik, mint hogy örömet szerezzünk a gyerekeknek. Ebben a kezdeményezésben az a legnagyszerűbb, hogy tettekre sarkallja az embert, hiszen nem pénzt vagy nagy értékű ajándékokat várunk, hanem gondosan válogatott, apró meglepetéseket, amik egy cipős dobozban is elférnek. Az elmúlt években több mint 4-4 ezer ilyen kis dobozt sikerült szétosztani, s remélem, az idén is sikerül megszólítani hasonlóan sok jóérzésű embert a városban és a térségben, a kezdeményezéshez ugyanis a magánszemélyek mellett települések, intézmények, cégek és civil szervezetek is csatlakoztak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az ajándékokkal teli cipős dobozokat december 14-ig lehet leadni a több mint 70 Csodapont egyikén, hiszen még a karácsonyi iskolai szünet előtt célba kell érniük. Az elosztás az előző két évhez hasonlóan a polgármesterek, intézmények által benyújtott javaslatok alapján történik, így tehát minden kétséget kizáróan a legmegfelelőbb helyre, a nehéz körülmények között élő nagykanizsai és térségi gyermekekhez jutnak el a szeretettel megtöltött dobozok.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS