Maszkokat varrnak Lispeszentadorján és Bázakerettye lakóinak

Több zalai kistelepülésen helyi összefogás alakult ki annak érdekében, hogy a gyógyszertárakban és egyéb szaküzletekben átmenetileg hiánycikket képező maszkokat saját készítésűekkel tudják pótolni.

Lispeszentadorjánban eddig száz darabot varrtak belőlük. A mosható, többször felhasználható maszkok gyártása két napja kezdődött, a munkát két helyi lakos, Györök Beáta és Halápi Szabina végzi – tudtuk meg Árkus Béla polgármestertől, aki hozzátette: minden Lispeszentadorjánban élő, jelenleg ott tartózkodó személy számára fognak készíteni legalább egy darabot. Az arcot takaró ruhadarabok varrása folyamatosan zajlik az egyik önkormányzati épületben.

– A semminél biztosan jobban védenek ezek a maszkok – mondta a polgármester. – Alapanyagnak sűrű szövésű textilt használunk, két rétegben, hogy még inkább növeljük hatékonyságukat. Többféle méretű maszkot gyártunk, külön a gyermekek részére is. Amint elkészülnek a hölgyek az összessel, azonnal hozzákezdünk a kiosztásuknak.

A szomszédos Bázakerettyén is hasonló vállalkozásba fogott az önkormányzat. A falu polgármestere, Csatlós Csilla lapunknak elmondta: a kapacitásuk csak annyit tesz lehetővé, hogy a település lakosait ellássák, de ezt is nagyon fontos feladatnak tartják. A maszkokhoz szükséges alapanyagok beszerzése tegnap megtörtént, így ők is megkezdik a varrást.