Maszk minden zalaegerszeginek! Íme Balaicz Zoltán legújabb közleménye

A következőben Balaicz Zoltán polgármester hétfői tájékoztatója olvasható.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

„Kedves Zalaegerszegiek!

Az elmúlt közel két hétben számos fontos intézkedést tettünk közösségünk védelme érdekében a koronavírus terjedése miatti világjárvány helyi megfékezésére.

Az újabb és újabb döntésekről lehetőség szerint naponta beszámoltam, és ez így lesz ezután is.

A mai napon úgy döntöttünk, hogy 60 ezer darab orvosi szájmaszkot rendelünk meg a város polgárai számára. Ennek 27 millió forintos pénzügyi fedezete az idei fesztiválokra, rendezvényekre és városrészi programokra szánt 50 millió forintból kialakított járványügyi védekezési keret lesz. Fontos információ: ezek a maszkok sem tudják megakadályozni, hogy valaki elkapja a vírust. A fő céljuk az, hogy viselőjük ne adja tovább a fertőzést. A betegek nagy része tünetmentes és úgy is terjeszti a vírust, hogy nem is tud róla. Ha tehát minden zalaegerszegi viselni fogja a maszkokat, akkor jelentősen lehetne csökkenteni a járvány terjedését. A maszkok 100 százalékos pamutból készülnek, sokszor felhasználhatók, 60-80 fokon moshatók (lehetőleg naponta kell mosni őket), centrifugázhatók, szárítógépbe is tehetők, 100-200 fokon vasalhatók. Sajnos nagyon nehéz ekkora tételben hozzájutni a maszkokhoz, hatalmas az országos igény, így a gyártó csak ütemezett szállítással tudja eljuttatni hozzánk. Ha minden jól megy, akkor az első 10 ezer darab március 30-án, hétfőn megérkezik a városba, a többi 50 ezer darab pedig ütemezetten további két hét alatt. A kijuttatást postai úton fogjuk végezni, erről rendszeresen fogok tájékoztatást adni.

Emellett március 27-én, pénteken érkezik egy korábbi, 7200 darabos maszk rendelésünk, amit az önkormányzati intézményrendszerben dolgozók között osztunk szét:

Bölcsődei dolgozók: 100 darab

Óvodai dolgozók és gazdasági ellátó dolgozók: 500 darab

Gondozási Központ valamennyi idősügyi és szociális intézménye: 2000 darab

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ: 300 darab

Egészségügyi alapellátásban dolgozók (rendelők): 200 darab

Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati intézmények: 1100 darab

Önkormányzati cégek (takarítás, szemétszállítás, kegyeleti ágazat, stb.): 3000 darab

Ugyancsak várunk egy további 2500 darabos rendelésünk megérkezésére is az egészségügyben dolgozók, a polgárőrök, és mindazok részére, akik a helyi idősek ellátására indított programunkban vesznek részt. Még nem tudjuk, mikor érkezik meg, amint lesz információ, közölni fogom. Számukra kesztyűket és kézfertőtlenítőket is szerzünk be.

A legnehezebb az FFP2-es egyszer használatos védőmaszkok beszerzése, ezen is rajta vagyunk, elsősorban a háziorvosaink részére szeretnénk eljuttatni.

Szintén a mai napon azzal a javaslattal fordultam a városvezetéshez, alpolgármestereimhez és az önkormányzati képviselőkhöz, hogy a nehéz helyzetre való tekintettel teljes egy havi fizetésünket, illetve tiszteletdíjunkat ajánljuk fel a járványügyi védekezés céljára, részben védőfelszerelések beszerzésére, részben pedig az állami Zala Megyei Szent Rafael Kórház támogatására (Ispita Alapítvány, számlaszám: Budapest Bank 10104961-07114362-00000000, vagy OTP 11749008-20137247). A kezdeményezésemről tájékoztattam a közgyűlési frakciókat, a kormánypárti és ellenzéki képviselőket, akik egyöntetűen támogatták a javaslatomat. Ez különösen is fontos az ilyen nehéz időkben, hiszen mi itt, Zalaegerszegen korrekten és felelősségteljesen, közösen dolgozunk a városért, a polgárokért. Ezt tapasztalom már jó ideje, amit külön köszönök valamennyi képviselőtársamnak! A felajánláshoz kapcsolódóan gyűjtést indított a város főjegyzője, aljegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói is.

„Segítsd a helyit!” Ezzel a címmel indult el az a kezdeményezés, melynek célja az, hogy a világjárványhoz kapcsolódóan kialakuló világgazdasági válság által sújtott helyi, magyar, zalaegerszegi cégek, vállalkozások túléléséhez lokálpatrióta szellemben hozzájáruljunk. Aki teheti, vásároljon élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt, ruhát, cipőt, órát, ékszert, szemüveget, takarítószereket, vagy bármit, amit lehet zalaegerszegi kereskedőtől. Ha ebédet, vacsorát, bármilyen ételt rendelünk, tegyük azt helyi vendéglátóstól. A szerveződő csoport Facebook oldala: https://www.facebook.com/groups/277664716558402/ Az oldalhoz kapcsolódó csoportban elkezdték összefogni, összekötni a tudatos vásárlói igényeket a helyi és környékbeli kereskedők, vállalkozók, vendéglátósok kínálatával, kapacitásával. Ezzel támogatjuk a helyi gazdaságot és az itteni munkahelyek megőrzését.

Néhány további friss információ a korrekt tájékoztatás jegyében:

A mai adatok szerint a Zala Megyei Szent Rafael Kórházba eddig 83 személy került be koronavírus fertőzésének gyanújával. Közülük 2 személynek lett pozitív a tesztje. 81 személy esetében a teszt negatív lett (őket influenzával, tüdőgyulladással, szövődményekkel kapcsolatban kezelik).

A hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg a városban 43 fő.

A zalaegerszegi bölcsődék közül a Tipegő Bölcsődében biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 6 ilyen gyermek volt.

A zalaegerszegi óvodák közül a Kosztolányi téri Óvodában biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 8 ilyen gyermek volt.

Az önkormányzat által biztosított közétkeztetési lehetőséget (ebéd elvitelének formájában) a bölcsődék esetében 2 fő, az óvodák esetében 57 fő, az iskolák esetében 68 fő vette igénybe. Szociális alapon 287 főnek szállítottunk ki ma ebédet.

Az önkormányzat által az időseket segítő támogatói programba ma 6 fő kapcsolódott be.

A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. a járványügyi helyzetre való tekintettel, megakadályozva a vírus továbbadásának lehetőségét, felfüggeszti a lomtalanítási akciót. Kérik a lakosság türelmét, megértését a folytatásig. A hulladékudvar egyelőre még nyitva van, de egyszerre csak egy ügyfél mehet be.

Szeretném ezen a fórumon is jelezni, hogy nem kívánok élni a veszélyhelyzet miatt rám ruházott rendkívüli jogaimmal, vagyis nem fogom gyakorolni a közgyűlés és a bizottságok döntési jogköreit. Erről egyeztettem a kormánypárti és ellenzéki önkormányzati képviselőkkel is, ugyanakkor a védekezés jegyében közösen abban maradtunk, hogy valamennyi jövő heti bizottsági ülést a legnagyobb teremben, a díszteremben fogjuk megtartani, minden résztvevőt szájmaszkkal ellátva. A közgyűlésen csak mi, képviselők veszünk részt, ugyancsak figyelve a maximális védelemre. Ha a veszélyhelyzet fokozódása megkívánja, akkor online módon tartunk majd bizottsági üléseket és közgyűléseket, de akkor is megtartjuk őket és közös döntéseket hozunk.

Hogy legyen egy jó hír is: régi vágyunk volt a Modern Városok Program keretében az alsóerdei volt napközis tábor felújítása és egy olyan szabadidős és sportolási központ, valamint nagy alapterületű játszópark kialakítása, amit a zalaegerszegi polgárok ingyenesen vehetnek igénybe. Sokszor módosítottuk a tervek, több közbeszerzést is lebonyolítottuk és most végre elértünk oda, hogy a hiányzó másfél milliárd forintos állami forrást biztosította a kormány, az erre vonatkozó kormányhatározat meg is jelent a Magyar Közlönyben. Így a nyár folyamán, ha túl leszünk a nehézségeken, indulhat a beruházás!

Az eddig meghozott döntések azt szolgálják, hogy a világjárvány negatív hatásai a lehető legkisebb mértékben érintsenek bennünket, zalaegerszegieket!

Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a vírus terjedését nem lehet a város határain megállítani, mint ahogy a világban sehol sem lehet. Ezért nekünk, zalaegerszegieknek fontos megtennünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy közösségünk épségben, erőben és egészségben vészelje át az előttünk álló időszakot. Rendkívül nehéz hetek és hónapok várnak ránk, olyan időszak, ami mindannyiunk számára új és szokatlan, hiszen évtizedek óta nem fordult elő még csak hasonló helyzet sem, ezért most minden eddiginél fontosabb az összefogás! A negatív gazdasági következményeket pedig egyelőre még csak becsülni sem tudjuk.

Alaptalan információknak, álhíreknek, felesleges pánikkeltésnek ne adjunk teret! Tudni kell, hogy a koronavírus a legtöbb ember számára NEM életveszélyes betegség, vannak, akik enyhe tünetekkel vészelik át, sőt, a világban több tízezren néhány hét alatt már ki is gyógyultak belőle. Akikre különösen veszélyes, azok az idősek, illetve egyéb más betegséggel is küzdők (a sajnálatos halálesetek ebből a két körből kerültek ki), rájuk fokozottan kell figyelnünk!

Fontos! Ha bármilyen tünetet tapasztalunk magunkon, ami a fertőzéssel összefügghet (légzőszervi tünetek, nehéz légzés, magas láz, tüdőgyulladáshoz hasonló fájdalmak, gyomorbántalmak), akkor otthon kell maradni. Nem szabad bemenni koronavírus-fertőzés gyanújával a háziorvosi rendelőbe, vagy kórházba, hanem telefonon kell értesíteni a háziorvost, súlyos esetekben a mentőket. Feltétlenül el kell nekik mondani, hogy koronavírusra gyanakszunk, és meg kell indokolni, hogy miért (például azért, mert fertőzött területen jártunk, vagy ott járt személlyel kerültünk személyes kontaktusba, vagy koronavírussal fertőzött személlyel találkoztunk). A családtagok tartsák távol magukat a betegtől. Főként az időskorúak vannak veszélyben, náluk sokszorosan súlyosabb megbetegedést okoz általában a fertőzés.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámokat (+36-80-277-455; +36-80-277-456) hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében. Ezek a hét minden napján 24 órában elérhetők, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázhatók. A vonalakon szakemberek adnak információt a koronavírusról. A koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhetők a www.koronavirus.gov.hu oldalon.

Bármilyen új, fontos információ esetén ismét tájékoztatást fogok adni! Felelősségteljes magatartással, egymásra fokozottan figyelve, a fenti szabályozásokat betartva vészeljük át közösen az előttünk álló időszakot, ahogy azt mi, zalaegerszegiek mindig is tenni szoktuk!

Köszönettel:

Balaicz Zoltán

polgármester”