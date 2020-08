Elavult volt a technológia – Befejeződött Zalalövő szennyvíztelepének felújítása

Befejeződött a kisváros szennyvíztelepének felújítása. A mintegy nettó 715 millió forint értékű munkálatokra azért volt szükség, mert az elavult technológiájú telep évek óta nem tudta biztosítani a jogszabályok által élőírt kibocsátási határértéket.

A közel nyolcmilliárd forintos költségvetésű, Nyugat- és dél-dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés nevű térségi projekt részét képező beruházás technológiafejlesztést és kapacitásbővítést is magába foglalt. Előbbi a tisztítás során keletkező szenny­víziszap helyben történő elsődleges kezelését tette lehetővé, utóbbinak köszönhetően pedig a jövőben akár újabb települések is csatlakozhatnak a zalalövői rendszerre. Emellett korszerűsítették a telep kezelőépületét, belső útjait és világítását. Az építési és technológiai munkák 2018 elején kezdődtek, s 2019-ben jórészt el is készültek, amit próbaüzem követett.

A fejlesztésről a város önkormányzata a közelmúltban egyeztetett a kivitelező Szabadics Zrt., illetve az üzemeltető Zalavíz Zrt. munkatársaival. Ennek kapcsán Gyarmati Antal polgármester elmondta: a telepen úgynevezett egyenes átfolyású, eleven­iszapos szennyvíztisztítási tech­nológia valósult meg. A tech­nológiai fejlesztés során többek közt új tisztítórácsot, új biológiai tisztítóegységet kapott a rendszer, továbbá új iszapvonal és iszapvíztelenítő került kialakításra és üzembe helyezésre.

Emellett két új átemelő és mintegy háromszáz folyóméternyi csatornavezeték is épült a településen. Utóbbinak köszönhetően pedig tizennyolc olyan helyi ingatlan csatornahálózatra történő rákötésére nyílt lehetőség, amelyek szennyvízkezelése eddig megoldatlan volt. A polgármester azt mondja, az új vezeték kiépítésével gyakorlatilag teljessé vált a szennyvíztisztítás lehetősége a városban.

– A beruházás eredményességét mutatja: az év elején tartott lakossági fórumon az üzemeltető Zalavíz Zrt. munkatársai arról számoltak be, hogy már a próbaüzem felénél jóval az előírt határérték alattiak a kibocsátott szennyvíz paraméterei – tette még hozzá Gyarmati Antal. – Ezek az értékek azóta tovább javultak, ami egyben azt is jelenti, teljesült a beruházás egyik legfontosabb kitűzött célja, és a jövőben sikerül a Zala-folyó, s ezáltal a Balaton mint kiemelt turisztikai övezet szennyezését elkerülni.