Munkát adnak húsz alkalmazottnak Molnáriban

A régi iskola épületében egy zalaegerszegi cég 20 megváltozott munkaképességű embernek biztosít könnyű, betanított fizikai munkát. Az akkreditált telephelyet pénteken avatták.

A rendezvény megnyitóján Toplak Tímea, a Mea-GOLD Kft. tulajdonosa köszöntötte a résztvevőket. Elmondta: megalakulásukkor a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása mellett köteleződtek el. A céljaikért mindig kiálltak, s a közös munka eredménye, hogy most Molnáriban ennyien dolgozhatnak. A vállalkozás ügyvezetője, Hegedüsné Vajda Szilvia az új telephely létesítéséről szólt

– Nagy öröm, hogy a helyi és környékbeli munkavállalók szívesen jöttek, remélhetőleg bővíthetjük majd a létszámot – mondta Hegedüsné Vajda Szilvia. – Áprilisban kezdtük a munkát, s a koronavírus-járvány ugyan kicsit megakasztotta a tevékenységet, de a dolgozók kitartottak mellettünk.

A megrendelő egy szintén megyeszékhelyi, energetikai és automatizálási digitális megoldásokkal foglalkozó cég, amelynek kismegszakítókat készítenek.

Az avatáson Cseresnyés Péter államtitkár is méltatta a molnári telephely megvalósítását. Köszöntőbeszédében kiemelte: az elmúlt tíz évben a foglalkoztatás terén elért eredmények többek között annak köszönhetők, hogy a megváltozott munkaképességűeket is lényegesen nagyobb számban vonták be a munkaerőpiacra. Ez a kormány nagyon fontos célja, hogy mindenki, aki dolgozna, kapjon munkát. Tehát ma ünnepel Molnári, hiszen egy vállalkozás egyszerre több munkahelyet teremtett.

Kósa János polgármester pohárköszöntőjében a partnerek összefogásának erejét emelte ki.