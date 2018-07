Immár 15. alkalommal szerveztek élménylovastábort a gyerekeknek Nagyrécsén

Az állattartás mozzanataival és a sporttal is megismerkedhettek azok az általános iskolások, akik a Bacónak-hegyi Rencsi Lovasudvar táborában pihentek.

Elsőként Süti a tacskó, majd szép sorban a többi kutya: Totó, Anett, Brunó, Polli és Mini is üdvözölte a fotóst és az újságírót. Persze minden látogatónak kijár a kivételes fogadóbizottság, a táborlakók biztonsága érdekében nem árt szagmintát venni a vendégekről. A nyári tikkasztó hőségben a gyerekek az árnyas fák alá húzódva épp kézműves foglalkozáson vettek részt. Azonban, amint a lovakról kezdtünk el beszélgetni, annyira már nem érdekelte őket a színes ceruza, a rajzlap, őket sokkal inkább az állatok közelsége tölti fel energiával.

– Valóban az eltelt 15 év alatt minden táborunkban ezt tapasztaljuk, a fiatalok rajongnak az állatokért, s kölcsönösen jó hatással vannak egymásra – mosolygott Horváth Renáta lovasoktató. – A kezdetektől az a célunk, hogy kellemesen érezzék magukat, a természettel együtt lüktessenek. Sajnos mostanában, ha unatkoznak, gyakran nyúlnak a digitális eszközökhöz, az okostelefon az állandó internetelérhetőséggel elvonja a fi gyelmüket. Ezekre a kütyükre ebben a táborban nincs szükség, itt egyszerre több állatra figyelhetnek. A cicákat és a kutyákat szinte naphosszat lehet simogatni, de a kecskék, Erzsi és Elek is kedvelik a kényeztetést, nem beszélve Büszkéről, a pónilóról. Sőt, az ékszerteknősök, Béla és Berta sem veszik rossz néven, ha friss víz kerül a fürdetőjükbe.

A főszereplők persze a lovak. Horváth Renáta kiemelte: minden tábor bemutatkozással és szabályismertetéssel kezdődik. Különös tekintettel arra, hogy miként kell viselkedni a közelükben, megtanulják a rendszerességet, ugyanis ezek az állatok másképpen táplálkoznak, mint az emberek.

– A lovaglást követően nem fejeződik be a program, utána alaposan le kell csutakolni, s ápolni a lovakat – tette hozzá az oktató. – Amellett, hogy megtanulják a lovaglás alapjait, örök tudásra tesznek szert, mellyel alaposan átmozgathatják a testüket. Ezzel a sporttal valamennyi izom egyszerre dolgozik, például sokan az úszás kiegészítőjeként választják. Különösen a láb-, a csípő- és a combizmokat erősíti. Közben pedig lelkileg is feltöltődnek.

A táborvezető utóbbi gondolatával a Piarista iskola 12 éves tanulója, Dencs Orsolya is egyetértett. A kislány tavaly szeptemberben kezdett lovagolni, s mivel imád az állatok közelében lenni, örömmel jelentkezett a táborba.

– Mindegyik ló nagyon cuki, a szeretetükkel mindig meghálálják, ha a lovaglás után is foglalkozunk velük – mosolygott Orsolya. – A pónik, Tündi és Dicső mellett Inassal is sokat dolgoztunk, varázslatos érzés a közelükben lenni. A legjobb barátnőmmel, Vastagh Lilivel igyekszünk a kisebbeknek is megmutatni a lóápolást, hiszen nem nagy ördöngösség, bárki könnyedén megtanulhatja.

A Zrínyi iskola tanulója, Lili szintén mindent tud a négylábúakról, ez persze nem véletlen, hiszen már öt éve jár a Rencsi Lovasudvarba. Szerinte az a legjobb, hogy soha nem unatkoznak, a pacik állandó felügyeletet igényelnek, amit tőle és táborozó társaitól meg is kapnak.