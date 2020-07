Másfél milliárd forintból újul meg Borsfa iskolája

A Nagykanizsai Tankerületi Központ Esély a jövőért! elnevezésű pályázatának keretében a falu Fekete István Általános Iskolája 1,5 milliárd forintot nyert, melyből a felújítás mellett új tantermek és külön tornaterem épül.

Az örömhírről tegnap az intézményben tartottak sajtó­tájékoztatót. A pályázattal kapcsolatban Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Köz­pont igazgatója elmondta: a gyerekek sportolási lehetőségei eddig korlátozottak voltak, de ezzel a nagy ívű beruházással a probléma megoldódik. Augusztusban kezdődnek a munkálatok, melyek várhatóan 340 napig tartanak, addig az oktatást máshová kell áthelyezni. A részletekről a szülőket időben tájékoztatják.

Magyar Ferenc hozzátette: a pályázat igazi nyertesei a diákok, akik a leendő modern körülmények között megszerzett tudással felvértezve az élet minden területén megállhatják a helyüket. A siker pedig csapatmunka eredménye: Cseresnyés Péter államtitkár, az önkormányzat, valamint az iskola tantestülete Bedő Helén intézményvezető irányításával maximális támogatást nyújtott.

– A projekt nemcsak az infrastrukturális fejlesztést takarja, hanem ezzel együtt jár a 14 fős pedagóguskollektíva módszertani megújulása is – vette át a szót Bedő Helén. – Az eddigi módszereinket komplexebben s összeszedettebben alkalmazzuk. Ez elsősorban a korai iskolaelhagyás megelőzésére támaszkodik, projekt­alapú oktatást foglal magában, és délutáni hasznos időtöltést ad a tanulóinknak.

Jetzin István polgármester hozzátette: a sikeres iskolabővítés a jövő szempontjából nagyon fontos a kistelepülésnek. Az önkormányzat az alsó, illetve a felső tagozat számára is kijelölte már a helyszíneket, ahol az építkezés idején is zavartalan lesz az oktatás.

Cseresnyés Péter szerint jó hír, amikor egy falu iskolája „kinőtte” az épületét, hiszen ez a jelenség azt mutatja, hogy a borsfai intézmény népszerű, mert nemcsak a helyi, hanem más települések családjai számára is vonzó. Amit ezzel a fejlesztéssel elérnek, az valóban óriási dolog, hiszen 21. századi körülmények között fejlődhetnek a gyermekek, amikor itt új épületrésszel és tornateremmel bővül az iskola. Kiemelte: a kormánynak fontos célja a vidék lélekmegtartó erejének erősítése, s ehhez hozzájárul többek mellett az oktatás modernizálása.